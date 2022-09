Autunno caldo per la povertà abitativa, Lepri (Pd): "La Regione sospenda la rivalutazione dei canoni nell'edilizia agevolata"

“Temo un autunno caldo per la povertà abitativa. La Giunta regionale del Piemonte ha ripartito i 25 milioni di euro stanziati dal Governo per sostenere l’affitto degli inquilini con contratti di locazione privati. Era un atto dovuto, ma non ha aggiunto risorse proprie”, dichiara l’onorevole Stefano Lepri, candidato in Parlamento nel collegio nord ovest di Torino. “Anche quest’anno la Giunta Cirio non ha stanziato risorse proprie in aggiunta a quelle del Governo, a differenza di altre Regioni che, nonostante il finanziamento nazionale sia più alto per il 2022 (per il Piemonte 4 milioni in più), sono consapevoli che non sarà sufficiente a far fronte alle richieste degli inquilini già in grande difficoltà per gli aumenti dell’energia e dell’inflazione. Gli sfratti per morosità incolpevole continuano a essere eseguiti e i comuni non sanno come affrontare questa emergenza, che rischia di esplodere all’arrivo del primo freddo. Gli ultimi bandi non hanno risposto a tutte le richieste presentate e quindi in Piemonte molti inquilini non hanno ricevuto alcun ristoro. E’ necessario ed urgente aiutare economicamente le famiglie a restare nel loro alloggio, per prevenire la discesa in uno stadio di grave povertà".