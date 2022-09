L’arte del taglio al coltello: quando le vibrazioni diventano musica

Il focus si è quindi incentrato sulla lavorazione eseguita all’interno del Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza (PR), punta di diamante del Gruppo Raspini. Paciotti ha sottolineato quanto la vocazione di San Giacomo sia improntata alla ricerca dell’altissima qualità, che parte dalla severa selezione della materia prima: “A fronte di una produzione di circa 22.000 prosciutti all’anno, in stabilimento arrivano 500 cosce alla settimana, di queste, 6/8 cosce vengono scartate in entrata, perché solo le migliori vengono avviate alla lavorazione. Il Prosciutto di Parma Dop ha solo tre ingredienti: la carne, il sale e il tempo, come previsto dallo stringente protocollo” ha quindi sottolineato come il prosciutto crudo sia l’evoluzione di una materia prima che l’uomo ha imparato a lavorare nel tempo, portando l’esempio dell’ormai ridotto apporto salino per la maturazione.