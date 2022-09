Backstage. Elezioni 2022, vincitori e vinti: riviviamo la puntata (Video)

Elezioni 2022, vincitori e vinti. Ritorna stasera alle 21 Backstage per commentare sul nostro territorio i risultati elettorali. In studio e in collegamento i protagonisti della campagna elettorale per capire cosa succederà adesso e quali le ricadute su Torino e il Piemonte.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato con Marco Fontana (Giornalista e Direttore strumentipolitici.it), Alessandro Giglio Vigna (eletto uninominale alla Camera), Gianna Pentenero (Assessore Lavoro Comune di Torino), Riccardo Magi (Presidente Più Europa) e Marco Rus (candidato per Alternativa per l'Italia).

Rivedi la puntata: