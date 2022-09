Dalla Seconda Guerra Mondiale all'Ucraina, Unicef celebra a Torino il suo impegno per portare il latte ai piccoli più sfortunati

Provvidenziale fu il contributo dell’Unicef, che si concretizzò nell’erogazione di generi alimentari destinati all’Italia centro-meridionale per un valore di cinque milioni e mezzo di dollari. Né furono trascurati i prodotti vitaminici, per arricchire nella stagione invernale le razioni alimentari dei bambini e delle madri e per svolgere una campagna anti-rachitismo nel Sud e nelle isole.

Sul contributo Unicef fu infine disposto uno stanziamento per la pastorizzazione del latte e per la costruzione in Italia di 12 Centrali del Latte di cui una è quella di Torino in Via Filadelfia 220. A distanza di 75 anni, l’Unicef è ancora e sempre presente laddove ci sia necessità di aiuti per l’infanzia: in questo periodo la maggior parte degli aiuti sono finalizzati ad aiutare i bambini e bambine dell'Ucraina.