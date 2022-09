Consiglio autonomie locali, sì agli psicologi di base e alla variazione di bilancio

Il Consiglio delle autonomie locali ha dato parere favorevole all’unanimità alle due proposte di legge sull’introduzione della figura dello psicologo di base e scolastico e alla variazione di bilancio.

La proposta di legge 183, presentata da Daniele Valle (Pd), chiede di introdurre la figura dello psicologo di base territoriale che affiancherebbe il pediatra di libera scelta e il medico di base. La 186, pima firmataria Francesca Frediani (M4o), chiede di inserire lo psicologo nelle scuole, sia per fornire un servizio alle famiglie e agli studenti, sia al personale della scuola.

Il Cal, dopo un ampio dibattito, ha anche dato parere favorevole condizionato al Disegno di legge 220 sulla variazione del bilancio 2022–24. Nel corso della discussione i rappresentanti degli enti locali e dei Comuni hanno sottolineato la necessità di costituire un tavolo di lavoro per confrontarsi sulle notevoli difficoltà che si trovano ad affrontare in questo periodo, soprattutto per i rincari energetici.

Al dibattito hanno partecipato, oltre all’assessore al bilancio Andrea Tronzano e ai consiglieri regionali Valle e Frediani, il presidente del Cal Davide Crovella ed i componenti: Ignazio Zanetta (Anci), Roberto Colombero (Uncem), Franca Biglio (Anpci), Magda Zanoni (Ali), Jacopo Suppo (Città Metropolitana), Emanuele Ramella Pralungo (Provincia di Biella), Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore), Matteo Passuello (Unione montana biellese orientale), Alice Ravinale (Comune di Torino).