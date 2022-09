Sconto sui carburanti per i taxi, è scontro in Sala Rossa tra Pd e FdI

Taxi. È questo il tema al centro del primo scontro politico post elettorale in Sala Rossa. Ad accendere la polemica è un ordine del giorno presentato dalla consigliera e neosenatrice di FdI Paola Ambrogio che chiedeva al Comune di Torino di impegnarsi a chiedere al governo "un ripristino del credito di imposta al 100% per l’anno 2022" per contrastare il caro carburanti e venire così incontro alle auto bianche.

Conticelli (Pd): "Lega e FdI da partiti di lotta a governo"

Il Partito Democratico, come spiega la capogruppo Nadia Conticelli, un "emendamento che suggerisce di trovare le coperture per la misura dagli extra profitti delle aziende produttrici di energia". Una proposta non accettata da Lega e FdI, che ha deciso di non partecipare alla votazione del documento. "Evidentemente - sottolinea l'esponente dem - il primo effetto del passaggio da “partiti di lotta” a “partiti di governo”".

Ambrogio (FdI): "Pd ha affossato proposta"