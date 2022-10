Ci sono tanti prodotti all’interno della nostra casa che è difficile gestirli da soli ed è per questo che nascono i centri di assistenza che, come vuole il nome, si propongono di fare assistenza alla clientela di prodotti che possono essere anche a marchio.

Per quanto riguarda il principale fautore del riscaldamento domestico, nel corso degli anni avremmo bisogno di avere instaurato un buon rapporto con il centro di assistenza caldaie Beretta. In questo modo, non rimarremo mai scoperti nel caso la nostra caldaia entri in blocco o semplicemente durante quei passaggi fondamentali nella vita che riguardano proprio la nostra caldaia che riguardano proprio la nostra caldaia. Pensiamo, ad esempio, è alla revisione obbligatoria: essendo la caldaia un prodotto che deve essere tenuto a norma deve essere sottoposto ad una revisione obbligatoria periodica e la periodicità dipende molto dalla caldaia.

Questa revisione obbligatoria consente di andare a gestire la caldaia dal punto di vista pratico, perché include una pulizia della camera di combustione e un controllo approfondito di tutti gli elementi principali, delle guarnizioni, degli allacci della caldaia. Ma non ci si ferma a questo anche perché a una manutenzione ordinaria sia aggiunge anche il controllo di efficienza energetica.

La vita della caldaia si allunga notevolmente se la controlliamo, se la puliamo, se stiamo attenti durante il suo utilizzo a gestirla nella maniera migliore e quindi è proprio il nostro interesse contattare un centro di assistenza per farla pulire o controllare.

Quali sono i servizi offerti da un centro di assistenza

Un centro di assistenza per le caldaie si impegna ad offrire diversi servizi tutti inerenti alla gestione della caldaia. Ad esempio, solamente un tecnico specializzato può installare la tua caldaia andando ad allacciarla ai diversi impianti di casa e dopo l’installazione, forse non lo sai ancora, sarà proprio il tecnico stesso ad operare un collaudo particolare denominato prima accensione della caldaia.

La prima accensione della caldaia deve verificare che la caldaia funzioni esattamente come viene riportato dalle linee guida della casa produttrice che nel caso di questo centro di assistenza è Beretta.

Se non dovesse essere così non si sprecherà altro tempo: il tecnico riporterà con sala caldaia che viene considerata non funzionante e il cliente non dovrà spendere assolutamente nulla di più perché avrà diritto ad una sostituzione con un prodotto uguale, ma questa volta funzionante. Diciamo che la prima accensione è quindi importantissima, anche in ottica di risparmio perché se le cose non vanno il cliente non dovrà pagare assolutamente nulla. Da questo punto di vista se la prima accensione dovesse andare a buon porto, il tecnico andrà a compilare un documento per andare a dichiarare la conformità della caldaia.

E il cliente dovrà quindi portare la dichiarazione di conformità al centro di assistenza a marchio in modo da avere in cambio l’attivazione della garanzia della sua caldaia. Perciò, questi passaggi devono essere conosciuti proprio a nostro vantaggio, perché ci consentono di sapere come muoverci quando si tratta di gestire la nostra caldaia e soprattutto di risparmiare.