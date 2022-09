Petsfestival 2022 Loves Plant

L’edizione 2022 di Petsfestival si prepara ad accogliere nell’area verde la comunità di amanti delle piante Italians love plants che curerà l’esposizione di piante rare e più comuni, e presenterà attività legate alla cura e crescita delle piante. Questi appassionati provenienti da un po’ tutta Italia si sono unite via social per creare una community dove ognuno potesse avere una voce: una comunità che rappresentasse un punto d’incontro di amici uniti da una stessa passione, una passione nobile, l’amore per le piante e la natura.

Le piante di appartamento sono uno stimolo cruciale per il miglioramento della propria vita, offrono la possibilità di creare uno spazio abitativo migliore, aiutano a fortificare una fiducia in se stessi, danno la consapevolezza di poter creare qualcosa, qualcosa di magnifico e originario. La bellezza stessa delle piante, con le loro magnifiche ed infinite forme, con le loro variegature e la struttura particolare delle foglie, produce un senso di benessere e serenità che si rinnova alla nascita e apre tutta di ogni nuova foglia.

Italians love plants ha creato un nuovo modo di condivisione per la cura delle piante dove ognuno chiede un consiglio all’altro su come migliorare questa cura senza avere nessun tipo di titubanza o timidezza: tutti sono felici di potere dare la propria esperienza agli altri affinché anche loro possano ottenere risultati stupefacenti con le proprie piante. Lo scambio gratuito di talee, inoltre, è un’altra importante attività di questo grandissimo gruppo di amici, e anche in occasione di Petsfestival 2022 ci saranno momenti in cui avverrà il Cutting Swap che tanta curiosità e interesse desta in tutti coloro che vi assistonno. Offrire la talea di una propria pianta è un momento bellissimo dell’atto di donare. Ognuno ha una talea pronta da scambiare, ma anche nel caso in cui non dovesse averne nessuna ne riceverà ugualmente una da qualcuno dei presenti.

Ai tavoli esposizione si potranno ammirare bellissimi esempi di piante da appartamento e ricevere tutte le informazioni possibili su come curarle, e avere la possibilità di continuare a condividere tutte le informazioni della grandissima comunità di Italians love plants. Durante la mostra potrete ricevere e chiedere consigli e vedrete la dimostrazione di come comporre un substrato adeguato per le esigenze specifiche di ogni pianta.

Ci saranno le dimostrazioni su come fare i terrari, anche per i più piccoli, e la live action di fotografie delle proprie piante e talee per imparare come fotografare tutti i minuscoli dettagli delle proprie piante più belle. E allora? Vi aspettiamo a Petsfestival con gli amici da tutta Italia di Italiansloveplants che Vi aspettano per accoglierVi al nostro.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La biglietteria online è disponibile sul nostro sito al link: https://petsfestival.eu/ticket-online/

Invitiamo tutti gli interessati a verificare gli orari del programma e le eventuali modifiche che potrebbero intervenire.