Nasce la Bacheca di Vol.To dove cercare le associazioni che fanno volontariato

Aiutare gli altri è più semplice da oggi grazie alla nuova Vetrina del Volontariato. Vol.To ha lanciato questa nuova piattaforma online dove sono presenti tutte le 1700 associazioni che fanno parte della rete del Centro Servizi per il Volontariato di Torino e dove è possibile trovare informazioni sulle associazioni, sui progetti e sulle richieste di volontari. Una bacheca utile a tutti

Nella "Bacheca del volontariato" su Vol.To, chiunque sia interessato a prestare il proprio tempo al servizio della comunità può trovare gli annunci delle associazioni che hanno bisogno di volontari e filtrarle per ambito e zona o ricercare le associazioni per parole chiave. In ogni scheda progetto si possono leggere informazioni sull'associazione che l'ha pubblicata, la descrizione delle attività, alcuni requisiti, il luogo in cui sarà svolta l'attività di volontariato e l'orario in cui è richiesta la disponibilità. Per iniziare l'attività di volontariato presso l'associazione individuata sarà poi necessario compilare un modulo per essere ricontattati dallo Sportello di Orientamento di Vol.To, che si occupa di effettuare colloqui e indirizzamento delle persone interessate. Far conoscere le attività

Ma La Vetrina del Volontariato non è solo una piattaforma dove poter cercare le attività sul territorio di Torino: l'obiettivo è di fare conoscere le associazioni, mettere in mostra i progetti che portano avanti e portare associazioni e persone a fare rete, aiutandosi a vicenda. La piattaforma è stata curata da Vol.To all'interno del progetto I3S - Innovazione digitale per il terzo settore, ideato da Fondazione Piemonte Innova e finanziato dalla Camera di Commercio di Torino, con la collaborazione di Torino Social Impact, Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop Piemonte. 1700 associazioni con Vol.To

La richiesta di servizi nel Terzo Settore è in aumento negli anni, come sperimentato da Vol.To. Nel 2023 sono stati 1700 le associazioni che si sono appoggiate al Centro Servizi per il Volontariato di Torino e sono stati 1689 gli aspiranti volontari che si sono rivolti agli sportelli di orientamento, dei quali 1218 under 30. "Con questa vetrina del volontariato - ha spiegato il consigliere di Vol.To Silvio Magliano - rendiamo stabile l'offerta che il Centro Servizi ha dato negli anni. Il cittadino può trovare queste associazioni per categoria, può vedere cosa fanno e se cercano volontari. Si possono trovare progetti vicino casa ma anche trovare associazioni che servono a me, o cercare quelle a cui donare il 5x1000. Il Terzo Settore sta affrontando una fase cruciale in cui l'innovazione tecnologica non è più solo un'opzione, ma una necessità. Per garantire la continuità e la crescita delle attività sociali, è fondamentale dotare le organizzazioni di strumenti digitali che rendano più semplice la gestione dei progetti e il coinvolgimento dei volontari. La Vetrina del Volontariato rappresenta un passo concreto in questa direzione". Il progetto 13S

"Il progetto 13S era stato adottato con entusiasmo nel 2020 da Torino Social Impact - ha dichiarato Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino - poiché in linea con gli obiettivi del Programma Tech4Good del Piano Strategico, che individuava nell'innovazione e nel digitale la principale leva di sviluppo del Terzo Settore. È con grande soddisfazione che oggi apprendiamo gli sviluppi che Vol.To ha sostenuto e intrapreso passando dalla sperimentazione alla realizzazione della piattaforma. Questo è il migliore dei risultati possibili quando si decide di supportare delle proposte progettuali, ed in questo caso l'esito è particolarmente interessante ed utile in quanto potenzialmente scalabile su altre organizzazioni del Terzo Settore". Innovazione e digitalizzazione