“Aspettando le Atp”: sport, parole e musica accendono piazza Montanari

Piazza Montanari si prepara a diventare un piccolo centro nevralgico di sport, cultura e partecipazione con l’evento “Aspettando le Atp - sport, parole e musica”, in programma sabato 8 novembre dalle 14.30 alle 18. L’iniziativa, promossa dall’associazione Kallocaina con il supporto di Sportidea Caleidos e altre realtà del territorio, si svolge con il patrocinio della Circoscrizione 2 e il contributo della Cassa di Risparmio di Savigliano.

“L’obiettivo - spiega Stefania Bellitti, referente dell’associazione Kallocaina -, è quello di portare anche nei nostri quartieri attività e iniziative che solitamente si concentrano in altri punti della città. In queste settimane in cui Torino è animata dalle Atp Finals e dall’iniziativa nazionale ‘Io leggo perché’, vogliamo proporre un pomeriggio che unisca sport, cultura e socialità”.

Durante la giornata, infatti, piazza Montanari ospiterà lezioni aperte di tennis con i maestri della Masterclass, esibizioni e attività di danza a cura della Asd Centro Danza Royal, e dimostrazioni di arti marziali organizzate dall’associazione Hirakudo. Accanto allo sport, spazio anche alla cultura e alla creatività con un laboratorio di scrittura creativa condotto dagli scrittori Pino Pace e Alessandra Racca, inserito nel programma di “Io leggo perché”.

Non mancherà la musica, curata da Wrn Radio in collaborazione con il bar “Il Gabbiano”, che accompagnerà il pomeriggio con un sottofondo di note e buona energia.

All’iniziativa partecipano inoltre l’associazione commercianti di via Tripoli e il comitato spontaneo di piazza Montanari, che farà il punto sulle iniziative messe in campo per la piazzetta del quartiere Santa Rita.

Una giornata pensata per tutte le età, che unisce movimento, parole e relazioni in un’unica cornice. “Vogliamo dare visibilità alle realtà del territorio e rafforzare il senso di comunità, mettendo insieme sport e cultura - conclude Bellitti -. È il modo migliore per vivere la piazza come luogo di incontro e non solo di passaggio”.