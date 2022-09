L'oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle per la prima settimana di ottobre

ARIETE: Perplessi, divisi tra incudini e martelli, vi muoverete a tastoni nella quotidianità inalberandovi sia per soggetti abietti che per un sistema globale destante ansia e problematicità … Non avrete infatti le idee chiare su eventuali investimenti, sulla gestione dei risparmi, su talune proposte o nel dare precise risposte. Gelosie o infondati sospetti mineranno vacillanti relazioni o matrimoni. Concedetevi un break rilassante affinché i nervetti non saltino e le somatizzazioni abbondino!

TORO: Dal firmamento riceverete buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, pensare di più a voi stessi e alla vostra serenità! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione…Fastidi da vento o pioggia. Sabato allegrotto.

GEMELLI: Autunno: il cielo si fa bigio, il sole è sonnacchioso e l’umore si incupisce … Non badateci e continuate imperterriti a sognare, vivere, lottare, amare, commutando l’ostacolo in opportunità e il fato vi arriderà! Uno scatto di collera, un diritto reclamato ed osteggiato, il contegno di un filibustiere, una scoperta inaspettata, sciuperà qualche giornata ma, in simultanea, degli sfizi ve li toglierete e, di raffa o di raffa, in qualsiasi frangente ve la caverete. Congiunto da spronare.

CANCRO: All'infuori della fiacca o della tensione eseguirete mansioni e doveri celermente sbaragliando chiunque vi paragonasse a delle bucate calzette e se qualcuno ha deluso o ingannato lasciatelo cuocere nella propria brodaglia: non ve ne fate niente di certa marmaglia … Diciamo che fin qui l’anno è stato impegnativo e ora con l’autunno seguiterete a trottare ottenendo però finalmente quello che volevate. Datevi quindi un giro di manovella e la stagione sarà florida e bella!

LEONE: Volenti o nolenti vi toccherà ingollare un rospetto, soprassedere su un dispetto, rimandare una voluttà, presenziare ad un simposio o sopportare gli spleen di un congiunto, parente o conoscente. In aggiuntiva, un’incavolatura, tra venerdì e lunedì, farà drizzare i peli della criniera, così come vi accadranno dei fatti talmente bizzarri dal restare a fauci spalancate… Giocare a rimpiattino con l’amore darà input alle coppie stanche ravvivando rapporti stantii…

VERGINE: Sotto l’influsso di un Marte dispettoso apparirete abbacchiati, stanchi, disincentivati, impegolati in situazioni stagnanti che, grazie ad un caso fortuito o alla competenza altrui, riuscirete a debellare così come vi accadranno fatti inaspettati, riceverete delle comunicazioni importanti, battibeccherete con chi accamperà assurde pretese e soltanto nel weekend avrete modo di sollazzarvi e riposarvi. Sborsi per scadenze o riparazioni ed equivoci da chiarire con un parente.

BILANCIA: Il regalo più bello, per il vostro compleanno, sarà quello di riuscire in un intento, togliervi un fardello, fare del sentimento un capitale da investire nella banca dell’avvenire, stare insieme a delle persone care e tagliare un ambito traguardo. Sia Marte che Giove vi sosterranno alleggerendo ogni affanno e sia in amore che in casa le improvvisate non mancheranno. Brinderete altresì all’ostacolo sormontato riprendendo in mano le redini di qualcosa che si era interrotto.

SCORPIONE: Saturno seguiterà a scompigliare delle giornate che anelereste essere più decenti e clementi… Invece vi toccherà sgambettare, far da messaggeri, pacieri, consiglieri, organizzatori, trascurando le vostre necessità… Una donna che ben conoscete andrà nel pallone un uomo stupirà e da fuori una insolita richiesta o notiziola giungerà … Minuta trasgressione mangereccia o ritrovo più ruspante di una gallinella nostrana. Auguri da porgere e salute da salvaguardare.

SAGITTARIO: Ottobre: mese di funghi, foglie cadenti, piogge incombenti e sogni silenti … Ad essere sinceri inizierete il mese con le paturnie a portata di mattinata, un fracco di faccende da sbrigare ed esiguo spazio per poterle ultimare … Marte avverso contribuirà a rendervi irascibili, suscettibili e pronti a rispondere malaccio a chiunque rompa o tenti subdolamente di sminuirvi o tradirvi ma poi una sferzata di energia giungerà inaspettatamente e una notiziola vi rinfrancherà. Domenica uggiosa.

CAPRICORNO: Vi darà una manina questo splendido primo quarto di Luna che il 3 ottobre si forma nella vostra costellazione anche se, come una castagna, tenderete a chiudervi in un riccio tenendovi dentro ogni magone. Sappiate comunque che presto otterrete una gratificazione, rivedrete una persona cara o riceverete una inaspettata chiamata. In ambito privato qualche scaramuccia sciuperà l’intesa e da buoni testoni vorrete andare in fondo ad una questione o a un discorso. Doloretti vaganti.

ACQUARIO: Non permettete a chicchessia di cucirvi la bocca in quanto la libertà di pensiero e di azione è un diritto che nessuno vi può negare e poi pensate ad organizzarvi diversamente, sistemate delle questioni pratiche o private, cavatevi un ghiribizzo e nel week end combinate qualcosina di carino. I fastidi tracimano ma visto che ogni groppo torna al pettine trionferete su chi ha sempre approfittato della vostra disponibilità. Corteggiamenti per i single e progetti per gli appaiati.