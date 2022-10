Il cibo e vino made in Piemonte in vetrina a prezzi scontati nei supermercati Nova Coop

Il made in Piemonte si mette in mostra a prezzi scontati nei supermercati Nova Coop. Dal 6 al 26 ottobre torna la terza edizione di "Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio", a sostegno del consumo di qualità e dell'economia locale: per tutto il periodo 92 prodotti saranno offerti in promozione al 20% in meno.

Le aziende

Tantissimi le aziende coinvolte, da Inalpi e Salumificio Cavour S.R.L per salumi e formaggi, a La Tripa "D Muncale" S.R.L per le carni, a pane e grissini e dolci di De Mori S.RL. e Grissinificio Linea Derby, alle acque Lurisia, al vino della Cantina Clavesana e ortofrutta con Lagnasco Group. Nato in pandemia come iniziativa a favore delle filiere agroalimentari del territorio, è arrivato a realizzare vendite promozionali per un valore di circa 3.3 milioni di euro, pari a 116 tonnellate di prodotto e 1.7 milioni di pezzi.

Catalogo nei 62 punti vendita

Il catalogo di 40 pagine verrà distribuito in circa 1.2 milioni di copie e sarà disponibile nei 62 punti vendita della cooperativa in Piemonte e nei 3 negozi in alta Lombardia. I fornitori piemontesi del Consorzio Nord Ovest sono più di 320. "Poter contare sul supporto del sistema Coop - spiega il Direttore Commerciale Marco Gasparini - ha aiutato i produttori più piccoli a migliorare e mantenere standard qualitativi e organizzativi elevati".

"Risposta dei produttori alla crisi è mantenere la qualità"