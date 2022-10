Con il progetto 'Passo dopo passo' Chivasso imbocca la strada della mobilità sostenibile

La pista ciclabile, realizzata nell’ottobre del 2017, è stata implementata nel 2019 con la costruzione di un nuovo marciapiede a Castelrosso. Il piedibus permette a circa 600 alunni coinvolti, per due giorni la settimana, di effettuare un percorso sicuro per andare a scuola a piedi, accompagnati da insegnanti e da volontari di associazioni locali. Il bike sharing invece metterà a disposizione degli alunni, che ne faranno richiesta settimanalmente a turno, una bici posizionata all’interno dei cortili delle due scuole secondarie di I grado appartenenti allo stesso istituto, in modo da percorrere così il tragitto casa – scuola “on bike”.

Il Comune di Chivasso ha investito anche in formazione, in vigilanza ed in sicurezza. Fanno parte di quest’ultimo elemento interventi quali la realizzazione di zone pedonali e percorsi sicuri, l’attivazione di zone a traffico limitato ed il divieto di accesso in prossimità di varie scuole cittadine negli orari di ingresso e di uscita.