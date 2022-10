Il caro-materiali frena la riqualificazione del PalaTazzoli: pannelli solari in stand by

+25% per la riqualificazione

Per i lavori di sistemazione della struttura erano previsti un milione e 800 mila euro. Soldi che ora non sono più sufficienti, come ha spiegato ieri in Consiglio Comunale l'assessore allo Sport Mimmo Carretta: "L’intervento in questo momento è in fase di valutazione da parte di Scr perché c’è un aumento del 25% dei costi della materia prima e abbiamo difficoltà a reperirla". E alla luce del caro-materiali e bollette il bando per la riqualificazione va rivisto.