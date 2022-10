Con il progetto SME4GREEN Torino promuove la sostenibilità ambientale

La Città di Torino sta per firmare il primo green deal in Italia nell'ambito del progetto SME4GREEN cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato da fonduri-structurale.ro/

Il progetto mira a creare entro il 2024 le condizioni necessarie per la cooperazione tra le PMI locali e le autorità pubbliche e a facilitare lo sviluppo di politiche pubbliche a sostegno dell'adozione di soluzioni verdi e digitali da parte delle PMI torinesi. Partner attivo del progetto è Environment Park, ente torinese che vuole sviluppare e promuovere la sostenibilità ambientale come motore di competitività.

SME4GREEN incoraggia quindi soluzioni di collaborazione pubblico-privato per l'adozione di modelli di business verdi e digitali e per sviluppare la “Capacity Building” delle piccole imprese nelle regioni oggetto del progetto.

A Torino i rappresentanti di tutte le parti interessate sono attualmente coinvolti nel processo di sviluppo di accordi verdi locali e il processo di co-creazione è guidato da esperti di Amsterdam, una città leader nell'attuazione di accordi verdi.

Nell'ambito di SME4GREEN a Torino:

- 5 PMI saranno sostenute nella realizzazione di campagne di crowdfunding per immettere sul mercato prodotti "verdi", mirati all'economia circolare;

- 10 PMI beneficeranno di un tutoraggio per l'innovazione, lo sviluppo di soluzioni verdi e la digitalizzazione;

- tutte le PMI del progetto riceveranno una guida da structural-funds.ro - esperti nell'identificazione e nell'ottenimento di finanziamenti europei (gestiti a livello nazionale o europeo).

A livello europeo, la Commissione ha selezionato 8 progetti da sostenere nel processo di sviluppo di accordi verdi locali che diventeranno esempi per nuove comunità.

Nell'ambito di questa iniziativa europea, i green deal locali sono in fase di sviluppo in Italia, Romania, Francia, Finlandia, Germania, Svezia, Croazia, Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Spagna.

Insieme a Torino è Ilfov (regione rumena intorno alla città di Bucarest) che sta chiudendo il primo green deal nel quadro del medesimo progetto.

"Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 è necessaria la collaborazione di tutti - sottolinea l'assessora alla Transizione ecologica e digitale Chiara Foglietta - Cooperare con i diversi attori, in questo caso le PMI, cercando accordi, promuovendo sinergie e complementarità; raccogliere le buone pratiche favorendone la replicabilità e, allo stesso tempo, facilitare l'adozione di soluzioni verdi e digitali sono passi imprescindibili per il rilancio dell'economia locale impegnata nella transizione ecologica verso un modello di economia circolare e di sviluppo sostenibile".

“Siamo lieti di collaborare a SME4GREEN, un progetto che ci permette di esercitare pienamente il nostro ruolo di facilitatori e promotori di innovazione ambientale - spiega Emanuela Barreri, Presidente di Environment Park - Attraverso l’economia circolare e il cibo Environment Park lavora infatti già da tempo a favore del tessuto produttivo, questo progetto ci permetterà di intensificare le ricadute sul territorio e sulle persone che ne fanno parte”.

SME4GREEN è un progetto scritto e coordinato da fonduri-structurale.ro e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma per il mercato unico.