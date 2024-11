Julia Ormond riceve la Stella della Mole al 42TFF: “Mi sono commossa, vorrei tornare a Torino”

“Mi ha commosso ricevere questo riconoscimento, è stato molto toccante”: così commenta Julia Ormond il premio che riceverà stasera durante la presentazione del film 'Here’s Yianni!' di Christina Eliopoulos girato insieme a Joe Cortese.

"Torino e l'Italia posti speciali"

“Non ho ancora avuto modo di girare per la città ma per quello che ho visto, ci vorrei tornare. Io poi sono molto legata all’Italia, il mio secondo matrimonio è stato in Italia a Todi, è un posto speciale”.

La pellicola firmata da Eliopoulos, è un toccante racconto autobiografico sulla malattia degenerativa vissuta dal padre.

“Penso che ogni regista faccia un film su se stesso. Questa è una storia sulla mia famiglia. Mia madre e mio padre sono immigrati dalla Grecia, hanno lavorato molto, hanno amato molto, ma verso la fine della sua vita mio padre soffrì di una malattia degenerativa. L’unico modo per attraversare una cosa del genere è l’amore. Mia madre mi ha insegnato che ogni momento è prezioso. Volevo condividere questa storia che è una storia d’amore” spiega la regista.

Joe Cortese e la genesi del film

“È stato un grande onore rappresentare suo padre, ho fatto altri personaggi. Ma questo era diverso, basato su una vera persona, su una vera storia. È stato molto complesso, ma sono molto orgoglioso di questo film che riguarda le persone. La vita riguarda l’amore, niente di più. Amore e vita, ruota tutto attorno a questo” aggiunge Joe, che in Italia affonda le sue radici. “I miei nonni erano di Solano, in provincia di Palermo. Ho frequentato molto l’Italia, ma poco il nord del Paese, spero di cominciare a farlo”.

“Per me quello che è importante del film è che tutto ruota intorno alla famiglia. È una storia di persone ordinarie e come affrontano tutto questo. Molti film oggi sono sui supereroi, ma io credo che dovremmo essere più umani”, ha concluso.