Da Asti all'aeroporto di Caselle in treno, ma il servizio salta le stazioni di Rebaudengo e Venaria Rigola

Quindici dicembre. E' questa la data da segnare sul calendario per chi vorrà raggiungere da Asti l'aeroporto di Caselle. Quel giorno verrà infatti attivato il collegamento diretto sulla SFM6, con tre treni l'ora. Restano però tagliate fuori le stazioni di Torino Rebaudengo e Venaria Rigola, come denunciato oggi in Consiglio Regionale dall'esponente della Lega Andrea Cerutti.

Un solo treno alla volta

La motivazione? Il sistema di segnalamento presente nella tratta la zona nord del capoluogo e l'Allianz Stadium permette che la circolazione di un "solo treno alla volta". A chiarirlo l'assessore Gian Luca Vignale, che ha poi aggiunto: "questo non garantirebbe un servizio solido e affidabile, considerando che già vi sono due tracce oraria (SFM4 e SFMA7) sulla medesima linea".

Novità nel 2026

Una soluzione al problema arriverà entro fine 2026. RFI ha infatti in programma di potenziare il segnalamento e di suddividere "in più sezioni di blocco distinte della tratta Torino Rebaudengo-Venaria Reale Reggia". Una modifica che permetterà così ai convogli di fermarsi anche nelle due stazioni al momento escluse dalla SFM6.