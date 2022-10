Molinette, Chiamparino replica a Cirio: "Falso che la Regione non abbia stanziato risorse per 12 anni"

"Cirio venga con i dati sugli stanziamenti per le manutenzioni della Città della Salute di Torino degli ultimi dodici anni o se vuole anche di più e lo sfido a dire che negli anni in cui sono stato presidente non abbiamo stanziato risorse per far fronte alla manutenzione ordinaria e in alcuni casi anche straordinaria". Con queste parole Sergio Chiamparino consigliere regionale Pd ed ex presidente della Regione Piemonte ha voluto replicare ad Alberto Cirio, che dopo il sopralluogo alla Molinette, dove si è verificato il crollo di un controsoffitto, aveva sostenuto che "erano dodici anni che la Regione non investiva fondi regionali su questa struttura".

"Basta dire che la colpa è di chi c'era prima"

Chiamparino è intervenuto in aula mentre si discuteva una delibera sulla Città della Salute di Novara relativa all'adeguamento delle cifre dei finanziamenti. "Credo che da oggi si debba mettere la parola fine a questo stile di governo per cui quando c'è un problema la colpa è di altri e quando c'è un merito, il merito è mio e se non so come risolverlo invento un fondo o prendo da qualche fondo europeo di cui non si capisce neanche bene quale sia la natura", ha concluso l'ex governatore.