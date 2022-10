Professione o missione? Settimo Torinese si interroga sul ruolo della scuola ai giorni nostri [FOTO]

Una serata dedicata al mondo della scuola, alla presenza di docenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Organizzata dai Lions di Settimo Torinese, è stato scelto per la serata il titolo "Insegnare è una missione o una professione?".

La cornice è stata la biblioteca Archimede, alla presenza di Mario Castoldi - Docente di Didattica Generale, Università di Torino, Maria Zindato - Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Settimo Torinese I, Concetta Eleonora Buscemi - Dirigente Scolastica IIS 8 Marzo Settimo Torinese, Alessandra Girard - Assessora Educazione Scuola, Settimo Torinese e Gianfranco Digo - Presidente Lions Club Settimo Torinese. A moderare l’incontro è stata Carmen Vizzari - Presidente Consiglio Comunale Settimo Torinese.

"La scuola non è solo imparare materie come matematica e italiano, ma è una scuola di vita - ha detto il presidente dei Lions Settimo, Gianfranco Digo -. Ormai fare l'insegnante è molto di più. E se ci si mette il cuore, diventa una missione, che va oltre la lezione insegnata e appresa"."Ci sono sguardi molto diversi sulla didattica - aggiunge Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese -, ma nel nostro sistema la scuola è rimasta molto ferma nonostante le riforme che si sono succedute. Se guardiamo una sala operatoria del 1920 rispetto a quella di oggi, nessuno si farebbe mai operare lì dentro, mentre se guardiamo le aule di scuola di oggi, rispetto a quelle del 1920, le differenze sono davvero minime. Forse qualche lavagna Lim, rispetto a quella di ardesia, ma poco di più. Spesso sono affiancate. Ma il metodo, l'attività frontale, la presenza in aula e la distribuzione dei banchi sono rimasti pressoché identici. E su questo c'è tantissimo da fare. Ma la differenza che un insegnante può fare nella vita delle persone è scandita proprio dalla possibilità per cui si può innovare la propria attività. Non si è stati capaci a rivoluzionare dall'interno la scuola, compreso l'orario scolastico. Ecco perché, ancora oggi, si tende a sovrapporre la professione con la missione, quando si parla di insegnamento".