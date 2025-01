Petardo inesploso a Venaria: 15enne perde tre dita. A Cumiana bimbo di 11 colpito da un razzo in un occhio

Intervento disperato

Durante la notte i chirurghi plastici – dottori Andrea Parisi e Luca Devalle – coadiuvati dall’equipe di anestesiologia (dottoressa Maria Grazia De Simone – Reparto di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Luca Cochelli) e dal personale infermieristico specializzato del blocco operatorio hanno eseguito un intervento disperato per il recupero delle gravi lesioni. Il 15enne tuttavia ha riportato l’amputazione di tre dita, di parte del pollice e gravi lesioni permanenti della mano destro.

Famigliari in stato di shock

In stato di shock i famigliari. Il paziente attualmente è stabile e risulta ricoverato presso il reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Maria Vittoria per monitorare l’evoluzione del grave quadro clinico.

Bimbo ferito a un occhio a Cumiana

Ma i casi drammatici di questa notte di Capodanno torinese non sono finiti qui. A Cumiana un bimbo di 11 anni ha riportato una grave ferita a un occhio, colpito da un razzo sparato durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2025. Subito soccorso, il piccolo è stato portato al Regina Margherita in ambulanza, per poi essere trasferito alle Molinette.

Ustioni al viso per un 14enne

Un 14enne, invece, si è recato in ospedale per gravi ustioni al viso, causate dall’esplosione di un fuoco pirotecnico e ha riportato una prognosi di trenta giorni.