Ladri di (pezzi di) auto in azione a Nichelino: rinvenuti dalla Polizia locale quattro mezzi 'depredati'

Ladri di (pezzi di) auto in azione in via Volturno a Nichelino (foto di archivio)

Tornano in azione i ladri di (pezzi di) auto a Nichelino. Un fenomeno non nuovo in città e nella cintura sud, ma se nel passato erano state le gomme gli oggetti più 'ricercati', stavolta sono stati gli interni e le marmitte ad attirare le attenzioni.

Una banda specializzata in azione?

Ieri, mercoledì 5 ottobre, quattro vetture che erano state rubate sono state rinvenute dalla polizia locale nella zona industriale di via Volturno, al confine con Vinovo. Si tratta di due Fiat Qubo e due Punto, che alcuni residenti avevano notato da qualche giorno lasciate, prive di diverse parti meccaniche. Appena arrivati sul posto, gli agenti in breve tempo hanno riscontrato che le auto erano state tutte rubate.

Solo qualche settimana fa altre tre vetture erano state ritrovate 'depredate' in una strada non molto distante. E cresce il timore che ci sia una banda specializzata in questo genere di furti.