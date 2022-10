Lo Russo: "Italia ha bisogno di governo che risolva problemi, non di slogan"

“La priorità è risolvere i problemi. L’Italia ha bisogno di politica che si occupi di risolvere i problemi, non di slogan”. Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto ai microfoni della trasmissione “The breakfast club”, di Radio Capital, sul futuro Governo. Ed il primo cittadino, interrogato sulle prospettive di dialogo con il futuro esecutivo, ha commentato: “Come istituzione non posso che essere positivo e ottimista, me lo impone il ruolo di sindaco”.

"Bene che Meloni si sia fatta aiutare da Draghi"

“A me sembra – ha poi aggiunto - che in questi giorni la Meloni si sia mossa con cautela rispetto a tutta una serie di partite, come quella internazionale: si sta facendo aiutare da Draghi, questo è molto importante”. “Io rilevo che c’è diffidenza europea su questo governo: si tratterà di capire i ministri che verranno messi nei dicasteri più importanti” ha concluso