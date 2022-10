Crescita esponenziale di Bitcoin: quali sono le motivazioni?

È indubbio che, negli ultimi anni, Bitcoin sia divenuta una delle criptovalute più diffuse al mondo. I dati sono sicuramente dalla sua parte considerando che si tratta della crypto che caratterizza più del 30% della capitalizzazione totale del settore. Ma quali sono le motivazioni che hanno contribuito alla diffusione di Bitcoin in tutto il mondo? Nelle prossime righe abbiamo deciso di fare delle ipotesi per farti comprendere cosa è successo in questi anni.

Le motivazioni della crescita di Bitcoin

Bitcoin è la crypto con maggiore capitalizzazione di mercato al mondo ed è ormai nel portafoglio di milioni di investitori. Dobbiamo però distinguere due tipologie di crypto addicted.

I profili degli investitori

Ci sono i privati, i cittadini comuni, che hanno avuto un più facile accesso al settore delle criptovalute tramite la diffusione di exchange di valute digitali. Questo ha consentito loro di investire anche con poche decine di euro e utilizzando semplicemente la loro carta di credito. Inoltre, un numero sempre più grande di negozi, sia fisici che online, inizia ad accettare le criptovalute come forma di pagamento alternativa.

Un’altra buona notizia è che Bitcoin si è istituzionalizzato. Realtà che da sempre sono state contro le valute digitali, come Blackrock oppure Goldman Sachs, hanno abbracciato la causa offrendo degli strumenti finanziari proprio basati su Bitcoin. Ciò ha permesso a tutto il settore finanziario di rendersi conto delle potenzialità di questo strumento e accoglierlo con favore.

Gli strumenti per il trading

Ce ne sono sempre di più e diventa necessario muoversi con attenzione per evitare brutte sorprese: tra le nuove piattaforme digitali Bitcoin 360 AI è sicuramente quella di maggior successo. Compilando il form con i propri dati personali si può creare un proprio profilo personale e cominciare a fare trading senza bisogno di essere investitori di lungo corso. La piattaforma è stata pensata e sviluppata da un team internazionale di esperti con la semplice mission di rendere il trading di criptovalute alla portata di tutti.

Il mercato odierno

Bitcoin non è più visto come un “nemico” del mondo della finanza tradizionale. Anche se alcune istituzioni come la BCE continuano la loro guerra personale contro una valuta digitale che ha come unica “colpa” quella di essere più efficiente di tanti sistemi standard che hanno operato fino ad adesso. Oggi, Bitcoin ha un valore consolidato, nonostante le difficoltà che i mercati finanziari stanno incontrando in questi mesi.