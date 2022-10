Mattarella a Torino, l'allarme del presidente della Repubblica: "Pace e sicurezza sono state messe a grandissimo rischio"

" I luoghi in cui fare queste riflessioni sono innanzitutto quelli della formazione - ha aggiunto Mattarella - quella in cui si riversa la prospettiva della dottrina dell'Esercito. E per questo l'augurio è particolarmente intenso. Siamo chiamati a interpretare le vicende e le condizioni in maniera totalmente nuova. Ed è importante la collaborazione che vi è tra mondo militare e mondo accademico con la operativa cooperazione con diversi atenei ".

Presente anche Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, che ribadendo l'assurdità e il pericolo di un'aggressione "ingiustificata e ingiustificabile, che ha visto il nostro Paese convintamente accanto alle sofferenze del popolo ucraino con l'obiettivo di raggiungere il prima possibile una pace vera, duratura e che ristabilisca i principi del diritto internazionale".

Il ministro ha sottolineato come per l'Italia resti di vitale importanza muoversi proseguendo in un'azione sinergica con gli Alleati, Ue e Nato. "La tutela delle libere istituzioni richiede che le forze armate della Repubblica restino al passo con i tempi, in virtù di un continuo aggiornamento dello strumento militare e, non di meno, dei modelli organizzativi. È una complessità che esige, com'è ovvio, risorse adeguate, certe e profonde nel tempo, come il governo e Parlamento italiano ha deciso nelle ultime due leggi di stabilità".