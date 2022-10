Dal 19 ottobre a Grugliasco riparte l'attività di "Mamme in Cammino"

Dal 19 ottobre l'attività delle “Mamme in cammino” riparte nei mercoledì con orario 10-11 presso il Centro per le Famiglie COS - Sede Grugliasco c/o Città della Conciliazione in via Fratel Prospero 41.

Il gruppo è destinato a mamme in gravidanza e con bambini piccoli e vede la collaborazione del Centro per le Famiglie, del Consorzio Ovest Solidale e dell'Associazione Sportiva Uisp Vallesusa. L'attività rientra nei Progetti della Città di Grugliasco dedicati alle Famiglie, in particolare è rivolta ai Genitori che stanno vivendo il delicato momento dei Primi 1000 Giorni di Vita che accompagnano una nuova nascita. I suddetti gruppi sono composti da mamme in gravidanza e con il piccolo in fascia o nel passeggino che si trovano per camminare e fase ginnastica insieme. La partecipazione è libera e gratuita.