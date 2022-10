Truffa del pedone investito, a Moncalieri una persona cade nella trappola

Oltre ai raggiri nei confronti delle persone anziane, i truffatori cercano sempre nuovi modi per trarre in inganno le persone. La truffa dello specchietto è nota a tutti, una delle ultime 'invenzioni' è quella del finto pedone investito. Un caso si è registrato in questi giorni a Moncalieri, in zona Borgo Mercato.

Una persona con pantaloni o giacca già strappati e una piccola ferita alla gamba, con un sassolino colpisce la carrozzeria della macchina in transito. Quasi allo stesso momento si butta a terra e il conducente subito si ferma, vedendo sull’asfalto un pedone e temendo di averlo colpito.

Il seguito della storia è simile a quello di altre situazioni simili. La finta vittima rifiuta i soccorsi, ma chiede qualche soldo per riparare i vestiti senza tirare in ballo le assicurazioni o chiamare i carabinieri. E così il truffato ha scucito 50 euro per chiuderla lì, ma può andare anche peggio, se il conducente si fa prendere dalla paura.

Appena il guidatore si è accorto che la sua vettura non aveva alcun segno di incidente o ammaccatura, il finto investito si era già allontanato. E non gli à rimasto altro che andare a denunciare l'accaduto. Fare sempre attenzione, questo è l'invito che arriva dai carabinieri e dalle forze dell'ordine.