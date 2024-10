Buche in via Giachino, dalla Cinque un’interpellanza per chiedere un intervento

Votata nel consiglio circoscrizionale della Cinque l’interpellanza presentata dal consigliere del gruppo misto di maggioranza Roberto Zuppardo che chiede al sindaco e all’assessorato competente un intervento sulle condizioni del manto stradale in via Giachino. Un documento per capire se nel prossimo bilancio della Città verranno stanziati più fondi, alla Circoscrizione, per interventi sul suolo pubblico.