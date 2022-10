Alla bocciofila "La nuova tampa" aperitivo a lume di candela contro il caro energia

Anche la storica bocciofila di via Tommaso Villa 54/a, in zona piazza Bengasi, sta affrontando la crisi del caro energia ed è l'ennesimo locale che si trova a dover organizzare cene e apericene a lume di candela.

Da poco più di un anno alla gestione del locale che oltre a essere un punto di ristorazione è anche uno spazio sociale e aggregativo, è la giovane Sara Sammarchi, 27 anni.

Insieme al papà Luciano ha risollevato le sorti del locale noto da anni in tutto il quartiere. Acquisito il locale a dicembre 2021, a Pasqua di quest'anno, Sara ha aperto il locale cambiando il nome in "La nuova tampa".

Completamente ristrutturato e messo a norma, ha attirato nuovi clienti e affezionati frequentatori. Ma a giugno, sono arrivati i primi salassi dalle bollette, fino a raggiungere il culmine durante l'estate.



"Abbiamo avuto una fattura da 944 euro ad agosto, prima ne pagavamo sui 200 - raccontano - E consideriamo che ad agosto abbiamo lavorato poco essendo periodo estivo. Oggi teniamo accesi solo un frigo e un freezer, abbiamo spento i frighi al bancone e non accendiamo le luci".

Ora l'ultima batosta con l'ennesima bolletta, quella mese di settembre. "1035 euro. Vorremmo capire dove vogliono arrivare. Abbiamo ricevuto anche comunicazione dell'Iren che ci staccheranno la corrente perché non hanno ricevuto la comunicazione del pagamento in due rate dell'ultima bolletta. Chissà a quanti sta succedendo la stessa cosa".

La famiglia comunque non demorde e va avanti. "Questo è anche un punto di congregazione. E' un centro sportivo, ma anche per anziani. Vorremmo renderlo sempre più adatto ai giovani, alle famiglie e alle persone con disabilità Ma se andiamo avanti così non ce la faremo. Basta un'ultima bolletta da 3 mila euro e noi chiudiamo".

Nelle parole dei gestori de La nuova tampa, c'è la rabbia e la disperazione che in questi ultimi mesi sta accomunando tutti i commercianti.



"Come tanti altri ci stiamo adattando. La scorsa settimana abbiamo organizzato un aperitivo a lume di candela, lo riproporremo come evento, perché accendere per poche persone non conviene. Speriamo che a breve la situazione si metta a posto, perché così non è possibile andare avanti".