Previsione prezzi del token Spell: perché Tamadoge e Impt sono destinati a eccellere nel mercato delle criptovalute

Questo token è stato distribuito per la prima volta nel maggio 2021 ma, successivamente, la metà di tutti gli SPELL è stata bruciata, riducendo la sua offerta da 420 miliardi a 210 miliardi.

SPELL è un token blockchain di Ethereum utilizzato come token di governance per Abracadabra.money, una piattaforma di trading decentralizzata, che consente agli utenti di depositare collaterale in modo che possano mintare MIM, noto anche come "Magic Internet Money", una stablecoin con peg a $ 1,00.

Su questa piattaforma si può non solo mintare ma anche prestare, utilizzando un token che genera profitti come collaterale. SPELL è disponibile anche su Fantom, Avalanche e Arbitrum.

Distribuito per la prima volta nel maggio 2021, successivamente ha visto bruciare la metà di tutti i token, azione che ha comportato la riduzione dell'offerta da 420 miliardi a 210 miliardi.

Questa cripto coin ha faticato a mantenere il suo ritmo ed è per questo che rivali come IMPT e TAMA hanno potuto avere un vantaggio e superarla.

Scopri IMPT adesso

Previsione dei prezzi SPELL 2022-2030

Di seguito è riportata la previsione dei prezzi del token SPELL analizzata dagli esperti del settore, dopo un'attenta considerazione della volatilità del mercato delle criptovalute, dei volumi, dei cicli di mercato e delle variazioni di prezzo.

Anno Prezzo medio 2022 $0,001 2023 $0,002 2024 $0,003 2025 $0,004 2026 $0,006 2027 $0,009 2028 $0,014 2029 $0,020 2030 $0,028

Osservando la tabella, è chiaro che SPELL è una criptomoneta dal ritmo lento, per cui non è adatta per un investimento a lungo termine. Tuttavia, criptovalute come Impt.io e Tamadoge sono soluzioni alternative molto valide, se si vuole investire e ottenere un buon profitto.

IMPT.IO: una piattaforma crittografica in rapida crescita

Impt.io è un progetto crittografico, considerato una soluzione a molte delle maggiori sfide del settore. Il suo scopo è quello di aiutare le persone e le aziende a ridurre la produzione di carbonio, utilizzando in modo semplice e sicuro i crediti. La piattaforma Impt.io sfrutta la tecnologia blockchain per risolvere le sfide del mercato con la massima sicurezza e trasparenza: il token nativo di questo progetto è IMPT.

La prima fase della prevendita IMPT, iniziata lunedì 3 ottobre, è stata un enorme successo poiché nei primi 3 giorni è stato raccolto oltre 1 milione di dollari: finora, in totale, si sono superati 6 milioni di dollari.

Inoltre, oltre 109 milioni di IMPT sono attualmente esauriti, con ogni token venduto a $ 0,018. Un'altra cosa che può interessare agli investitori è che la piattaforma IMPT sta sviluppando un mercato decentralizzato per crediti di carbonio, che verrà eseguito sulla blockchain di Ethereum. Gli utenti possono anche mintare questi crediti di carbonio in NFT, il che significa che i titolari possono acquistare usandoli e scambiarli.

In molti siti specializzati del settore si può trovare una guida dettagliata che indica come poter acquistare IMPT, ad esempio questa di CryptoNews Italia: https://it.cryptonews.com/news/come-comprare-impt.htm

Tamadoge: l a criptovaluta che ha conquistato gli interessi degli investitori

Questo progetto crittografico ha recentemente attirato l'attenzione degli investitori di criptovaluta: combina ben 3 funzionalità, ovvero i meme coin, gli NFT e un gioco metaverse play-to-earn.

Tamadoge mira a fornire molteplici utilità ai suoi utenti tramite il metaverso e gli NFT ultra rari, motivo in più per cui ha avuto una delle prevendite di maggior successo di sempre. Tamadoge è stato quotato su exchange come LBank, OKX, UniSwap e altri; dando un’occhiata alla quotazioni attuali degli exchange, traspare che TAMA è una delle migliori criptovalute da acquistare oggi.

Scopri Tamadoge adesso

Meglio investire su SPELL o su TAMA e IMPT?

La prevendita in corso, che è nella prima fase, fa capire che IMPT è un solido progetto cripto, in cui gli utenti possono investire i loro soldi e ottenere un profitto. Anche TAMA offre numerosi vantaggi e sembra destinato a dominare lo spazio cripto, visto che ogni giorno acquisisce nuovi investitori.

Su SPELL, invece, non possiamo dire tanto, perché ci sono molte incertezze sul suo futuro: non sappiamo se possa aumentare ulteriormente e produrre profitti nei prossimi anni.

Conclusione

Abbiamo parlato molto dei token IMPT e TAMA, perché queste due criptovalute hanno enormi prospettive per il futuro, per cui hanno conquistato l’interesse di molti investitori. Ma se i profitti che si vedono all’orizzonte sembrano molto validi, non si può dire lo stesso per quanto riguarda SPELL.