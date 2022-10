Palloncini bianchi e la musica di Ultimo e Ramazzotti per l'ultimo saluto a Giuseppina Arena, uccisa il 12 ottobre a Chivasso

Si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Montanaro, nel Torinese, i funerali di Giuseppina Arena, la donna di Chivasso uccisa con tre colpi di pistola lo scorso 12 ottobre, giorno del suo 52esimo compleanno.

In chiesa, per l'ultimo saluto a "Giusy la cantante", come era stata ribattezzata dagli amici, insieme al fratello Angelo e ai nipoti, c'erano gli amici delle case popolari di via Togliatti a Chivasso, dove la donna abitava da oltre vent'anni, e i volontari che da tempo la seguivano, portandole giornalmente i pasti a casa. Lo riporta l'Ansa.

"Giusy era una persona semplice e genuina", l'ha ricordata il parroco don Aldo durante la funzione. All'uscita dalla chiesa, il feretro è stato accompagnato da alcuni brani di Ultimo e di Eros Ramazzotti e dal lancio in cielo di palloncini bianchi.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che dalla sera del 12 ottobre stanno cercando senza sosta di fare luce sul delitto.