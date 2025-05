Fringe Festival, gran opening con "ULTRAvarietà!" della Conventicola degli Ultramoderni

Martedì 13 maggio alle ore 20.30, al Le Roi Music Hall di Torino, si apre ufficialmente la 13ª edizione del Torino Fringe Festival con “ULTRAvarietà! Dal trapassato prossimo al futuro anteriore”, lo spettacolo cult della Conventicola degli ULTRAMODERNI, in collaborazione con Salone OFF 2025 e Club Silencio.

Un grande omaggio al teatro di varietà che porta in scena 14 artisti, tra burlesque, canzoni d’epoca, sketch comici, coreografie spettacolari, musica dal vivo e personaggi iconici del mondo ultramoderno. In una serata dal fascino retrò, tra piume, lustrini e orchestrine d’altri tempi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio senza tempo da Madame De Freitas e Sior Mirkaccio, figure di riferimento della compagnia romana, e dall’ULTRAcomplessino, ensemble musicale capace di trasportare tra melodie sognanti e ritmi incalzanti.

La Conventicola degli ULTRAMODERNI, nata nel 2016 a Roma, è divenuta in breve tempo un luogo cult apprezzato a livello internazionale, frequentato da celebrità e artisti come Damiano David, Valeria Golino, Arturo Brachetti, Morgan e Johnny Depp.

Sul palco del Le Roi si alterneranno tra gli altri: Ciccio Frisco, ultimo macchiettista e custode della canzonetta napoletana, Calomino, interprete del repertorio italiano della prima metà del ’900, Rose Sélavy, burlesque singer tra boudoir e swing anni ’20, Ginevra Joyce, showgirl di fama internazionale e Miss Burlesque Italia, Colonnello Fernandez, dittatore dell’umorismo e provocatore anticomico, Odette Chochotte, burlesque cocotte dalle atmosfere oniriche, e le ULTRAstelle, le frizzanti damigelle del varietà.

A completare l’esperienza l’ULTRAcomplessino: Alberto Botta (batteria), Peppe Ricciardo (sassofono), Damiano Proietti (contrabbasso) e Sior Mirkaccio (pianoforte, fisarmonica e altri strumenti).

INFO

Martedì 13 maggio, ore 20.30

Le Roi Music Hall, via Stradella 8, Torino

Gran Opening Torino Fringe Festival 2025

Biglietti: 18 euro su www.tofringe.it

Spettacolo: ULTRAvarietà! Dal trapassato prossimo al futuro anteriore

A cura di: La Conventicola degli ULTRAMODERNI

In collaborazione con Club Silencio e Salone OFF 25