Trasformare il settore finanziario attraverso l'innovazione

Il settore finanziario, uno dei più importanti della società, si è evoluto e ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni. Dalla globalizzazione diffusa degli anni '80 e '90 si è passati alla digitalizzazione iniziata 20 anni fa. Ma in questo processo di modernizzazione c'è stata di recente una svolta significativa. È negli ultimi 10 anni che nuove aziende hanno fatto irruzione, intaccando lo status quo a cui la società era abituata. Stiamo parlando dell'emergere e del consolidarsi delle cosiddette società FinTech.

Queste aziende coprono diverse aree del settore, di solito con un certo grado di specializzazione. Queste aree spaziano dal finanziamento alla consulenza, passando per il mobile banking e gli investimenti. Il loro approccio presenta alcune differenze rispetto ad altre entità tradizionali. In molti casi, si tratta di aziende più piccole di quelle esistenti, come le banche o alcuni agenti di cambio; sono molto più simili alle start-up. La loro concezione si basa sulla tecnologia (infatti il loro nome deriva dalla fusione di entrambi i concetti: finanza e tecnologia) e la loro applicazione per la semplificazione, l'automazione e il miglioramento dei processi si traduce solitamente in servizi più agili, efficienti e a basso costo.

Il ruolo dell'innovazione

L'innovazione, è il suo punto forte. Le idee vengono convertite in nuovi servizi o in modi per fornire servizi esistenti più adatti alle nuove realtà. Ad esempio, la FinTech NAGA, specializzata in investimenti, ha creato un ambiente digitale in cui è possibile accedere a più di 1.000 asset e strumenti da negoziare su quella che si definisce una piattaforma di social trading. Ciò significa che i membri della piattaforma possono mettersi in contatto tra loro per condividere idee e informazioni, che si tratti della situazione finanziaria generale, delle tendenze, delle diverse valute digitali, di alcuni titoli che potrebbero essere interessanti o di esperienze che hanno avuto con determinati titoli.

Questo concetto segue un cambiamento di tendenza nella comunicazione e nella condivisione delle informazioni, molto più adatto agli strumenti odierni, come i social media. Il trading in NAGA Trade è un esempio di ciò che la FinTech sta portando in un settore con entità classiche convinte che la semplice digitalizzazione sarebbe stata sufficiente per continuare il modello tradizionale, ma con alcuni vantaggi.Le nuove aziende sono emerse per dimostrare che senza nuove idee è più difficile entrare in contatto con i clienti e ampliare la propria rete. Al contrario, le società FinTech stanno riuscendo ad attirare l'attenzione di un pubblico molto più ampio.

Foto di rupixen.com su Unsplash

Tempi nuovi richiedono nuove soluzioni

Il processo di definizione dello spazio normativo e legale per queste aziende è stato complesso. Tuttavia, oggi i più importanti, come il NAGA, hanno le loro licenze e certificazioni corrispondenti. D'altra parte, il loro impegno per la protezione, la sicurezza e la privacy dei clienti incorpora strumenti avanzati per un'esperienza con l'utente senza problemi. Anche a livello ambientale, la riduzione degli spostamenti (che significa meno inquinamento e consumo di carburante) e la generazione di documentazione cartacea sembrano indicare queste opzioni come ideali in questa sezione.

Questo processo di modernizzazione, lungi dall'essere terminato, è solo l'inizio, poiché la tecnologia continuerà a progredire e le possibilità di applicare i suoi miglioramenti saranno ancora maggiori. Le sfide che attendono il settore finanziario sono molte e numerose sono le risposte che possono emergere da queste nuove imprese, che hanno trovato il modo di adattarsi alle continue richieste di una società molto più moderna e matura, che impone un'attenzione diversa e maggiori possibilità di scelta.