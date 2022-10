Backstage. A Torino un altro fine settimana di paura, ma staremo sicuri? Rivediamo la puntata (Video)

A Torino un altro tranquillo week end di paura: risse, aggressioni, gang più o meno baby, molestie e tutto l'armamentario di coltelli, catene, spray urticante e persino accette. I quartieri difficili sono sempre più difficili mentre siamo sempre più immersi in una crisi economica che rischia di rendere tutti un po' più poveri. La preoccupazione è la “tenuta sociale” ma il dubbio è che in alcune zone tale deriva rischi di essere molto più rapida. Ne parliamo, come sempre, con voci della politica e del territorio per capire come stanno le cose e come potrebbero cambiare.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Eugenio Bravo (Segretario Regionale SIULP Torino - Sindacato Lavoratori Polizia), Claudio Cerrato (Consigliere Comune di Torino del PD), Sara Zambaia (Consigliera Regione Piemonte della Lega). In collegamento Adriana Romeo (Presidente dell'Associazione Comitati Riuniti Porta Palazzo), Simonetta Chierici (Ass. Residenti Piazza Vittorio e vie circostanti) e Salvatore Pedone (Residente Zona Vanchiglia).

