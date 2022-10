L'Orchestra Filarmonica di Torino apre il programma OFT Lab

Far crescere sogni e talenti caratterizza, da sempre, l'Orchestra Filarmonica di Torino. Questa attenzione nei confronti dei giovani musicisti, è nel DNA di OFT che, a partire da quest'anno la concretizza in modo ancora più esplicito nel progetto OFT Lab.

Durante la Stagione Alchimie 2022-2023 alcuni giovanissimi talenti faranno parte dell'Orchestra con regolarità e avranno l’occasione di lavorare fianco a fianco con musicisti di caratura nazionale e internazionale, in uno scambio continuo tra esperienza ed entusiasmo.

Fabrizio Berto (violino), Lucia Caputo (violino), Stefano Fracchia (corno), Rebecca Innocenti (violino), Giorgia Lenzo (viola), Martino Maina (violoncello), Niccolò Ricciardo (tromba), Niccolò Susanna (flauto) saranno inoltre i protagonisti della rassegna di musica da camera che si terrà nel mese di novembre 2022 a Più SpazioQuattro, in via Saccarelli 18 a Torino, “casa” di questa iniziativa. Tutto, dall’organizzazione delle prove alla concertazione dei brani, è affidato alla capacità e al talento delle ragazze e dei ragazzi, pronti ad emozionare con programmi sorprendenti.

Infine, questi giovani musicisti saranno accompagnati in un percorso di approfondimento sulle tematiche più rilevanti nell’ambito dello spettacolo dal vivo, durante il quale potranno confrontarsi sulle sfide legate al proprio percorso artistico. Informazioni e accorgimenti che possono essere utili anche ai giovani che, pur svolgendo altre professioni o attività, siano interessati alle perfoming arts. Per questo, gli incontri, gratuiti e fino ad esaurimento dei posti a sedere, sono aperti a tutti, in qualità di uditori.

OFT Lab, che vede anche la collaborazione dei giovani Francesco Cristiani, musicologo al quale sono affidati I testi critici che accompagnano la rassegna di musica da camera, e Gabriele Mo, responsabile della grafica del progetto, proseguirà nei prossimi anni con diverse iniziative.

«Il percorso di formazione dei giovani professionisti della musica – spiega il direttore artistico e presidente di OFT Michele Mo – rimane spesso sconosciuto: tra gli anni di studio in Conservatorio e l’acquisizione di una posizione stabile in un Ente musicale, vi sono invece anni di perfezionamento, approfondimento, acquisizione di esperienze che solo sul campo possono trovare fondamento. OFT, oltre a sostenere da sempre l’inserimento dei giovani tra le file dell’orchestra, ha deciso questa volta di rendere il loro ruolo ancor più evidente, rendendo anche ragione del loro impegno e dei loro grandi sacrifici. Con ognuno dei talenti che abbiamo selezionato per OFT Lab, abbiamo instaurato in questi mesi un rapporto schietto, sincero, di condivisione di idee e competenze, che è alla base del percorso che proponiamo».

IL CALENDARIO DEI CONCERTI DI MUSICA DA CAMERA

OFTLab#1

4 novembre 2022, ore 21 - Più SpazioQuattro

Niccolò Susanna flauto

Fabrizio Berto violino

Giorgia Lenzo viola

Martino Maina violoncello

Musiche di:

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto per flauto in la maggiore K 298

Ludwig van Beethoven

Serenata per flauto, violino e viola op. 25

Franz Schubert

Trio per archi in si bemolle maggiore D 471







OFTLab#2

venerdì 11 novembre ore 21, Più SpazioQuattro

Stefano Fracchia corno

Niccolò Ricciardo tromba

Fabrizio Berto violino

Lucia Caputo violino

Giorgia Lenzo viola

Lisa Bulfon viola

Martino Maina violoncello

Musiche di:

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintetto per corno in mi bemolle maggiore K 407

Johann Baptist Neruda

Concerto per tromba e archi in mi bemolle maggiore

(esecuzione con tromba e quartetto d’archi)

Ludwig van Beethoven

Quartetto n. 11 per archi in fa minore op. 95 Serioso







OFTLab#3

venerdì 18 novembre ore 21, Più SpazioQuattro

Lucia Caputo violino

Gabriele Casciano pianoforte

Musiche di:

César Franck

Sonata per violino e pianoforte in la maggiore

Claude Debussy

Sonata per violino e pianoforte in sol minore

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI FORMATIVI DI OFT Lab

Venerdì 4 novembre, ore 16-18, Più SpazioQuattro

Body language del musicista d'orchestra

Relatore: Giampaolo Pretto, direttore d'orchestra e direttore musicale di OFT

Venerdì 11 novembre, ore 16-18, Più SpazioQuattro

Diritti e doveri: cenni di contrattualistica e aspetti amministrativi nello spettacolo dal vivo

Relatori: Michele Mo, presidente e direttore artistico di OFT, e Gabriele Montanaro, segretario generale di OFT

Venerdì 18 novembre, ore 16-18, Più SpazioQuattro

Comunicazione e social: come comunicare la professione nello spettacolo senza fare autogol

Relatrice: Marina Maffei, giornalista e responsabile ufficio stampa OFT



Gli incontri, gratuiti e fino ad esaurimento dei posti a sedere, sono aperti a tutti, in qualità di uditori.