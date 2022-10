Almese è Rosso Indelebile contro la violenza di genere fino al 9 dicembre

Dal 29 ottobre al 9 dicembre Almese ospita il progetto artistico e sociale ROSSO INDELEBILE, promosso dall’Associazione Artemixia Aps, che ha come obiettivi la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione sul tema della violenza di genere e domestica tramite il linguaggio universale dell’arte (performativa, figurativa e video). Più di quaranta giorni in cui l’arte si muoverà contro tutti i tipi violenza, tra il Ricetto per l’arte - Agorà della Valsusa e il Teatro Magnetto tramite percorsi di mostra, installazioni, performance teatrali e il lancio di una campagna di crowdfunding per la realizzazione, all’interno del parco Robinson di Almese, di un’installazione permanente: Almese contro la violenza.