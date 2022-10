A Le Gru scioperano i lavoratori di Zara: "Stanchi di non essere considerati risorse essenziali"

Le lavoratrici e i lavoratori di Zara Shopville Le Gru in Grugliasco hanno incrociato le braccia per l’intero turno lavorativo nella giornata di oggi, sabato 29 ottobre 2022, tra le 15 e le 17.

“Durante l’ultimo incontro del tavolo tecnico nazionale del 22 settembre 2022 – spiega la segretaria Fisascat Cisl Torino-Canavese, Stefania Zullo – l’azienda ha avanzato proposte di premialità, ritenute insufficienti dai dipendenti rispetto alla scarsa, se non assente, considerazione delle loro esigenze di conciliazione di vita privata. Lavoratrici e lavoratori sono stanchi di non essere considerati risorse essenziali a beneficio della crescita economica aziendale. Come Fisascat Cisl saremo al loro fianco e li sosterremo nelle loro battaglie, in un settore diventato troppo flessibile ed esigente”.