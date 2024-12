FILM - In Conclave di Berger molto Hollywood, ma la spy story in Vaticano funziona

Conclave ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e intriganti del mondo: l'elezione di un nuovo papa. Dopo la morte dell'amato e compianto Papa Gregorio XVII, il Cardinale Lawrence è incaricato di dirigere il delicato processo di successione. Una volta che i rappresentanti più potenti della Chiesa cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si dovrà muovere in una complessa rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto del nuovo papa viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta della Chiesa stessa.

RECENSIONE

E' uscito nelle sale Conclave, uno dei film favoriti alla prossima edizione degli Oscar, tratto dal popolare bestseller scritto da Robert Harris che ha venduto milioni di copie e ispirato all'elezione di papa Bergoglio.

Il papa è morto. Un papa che si è impegnato a portare la chiesa dentro la modernità e il conclave che viene indetto è diviso tra i cardinali che vogliono portare avanti le idee progressiste del precedente papa e quelli che invece vogliono tornare su posizioni reazionarie e conservatrici. Il compito di gestire questo complesso, intrigato e misterioso conclave viene affidato al cardinale Lawrence, interpretato da un maestoso Ralph Fiennes, che è dato come uno dei papabili vincitori agli Oscar.

Il film di Edward Berger racconta soprattutto il lato politico del clero, dando molta importanza ai meccanismi di potere che avvolgono un conclave, realizzando un thriller che sembra una spy story ambientata dentro il Vaticano. Il film rischia più volte di cadere in banali cliché contemporanei, ma molti momenti ironici e la bravura degli attori riescono a rendere interessante l'utilizzo di certi stereotipi che vengono rappresentati.

Conclave è certamente un tipico prodotto hollywoodiano di intrattenimento, opera di fantasia che non è veritiera su tutti gli aspetti dell'elezione di un papa, ma nel complesso le regole canoniche del cinema d'intrattenimento funzionano bene, soprattutto nel tentativo di sfruttare la fantasia di ognuno di noi nell'immaginarci queste situazioni di potere contornate da complotti e fitti misteri.

Conclave sarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar. E' una pellicola che, si sia credenti o no, racconta un'istituzione che pur da diverse posizioni raccoglie l'interesse di molte persone, se non altro per via della sua complessità, calata qui in una classica trama thriller che regge molto bene il racconto dei reali o presunti intrighi del clero.

Voto: 3,5/5

TITOLO ORIGINALE: Conclave

ANNO DI PRODUZIONE: 2024

PAESE DI PRODUZIONE: Regno Unito, Stati Uniti d'America

GENERE: thriller, drammatico

CASA DI DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

REGIA: Edward Berger

CAST: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Loris Loddi, Vincenzo Failla, Brían F. O'Byrne, Merab Ninidze, Thomas Loibl, Jacek Koman, Matteo Maiucchi.

DURATA: 120 minuti