10 migliori casinò online soldi veri in Italia con grandi offerte e raccolte di giochi

L'Italia è diventato il primo stato membro dell'UE a legalizzare, autorizzare e regolamentare in modo completo il gioco d'azzardo online. Secondo i dati di mercato, negli ultimi anni l'industria italiana dei giochi d'azzardo ha raggiunto una notevole sviluppo grazie alla pandemia.

L'Italia ha approvato le misure pandemiche più rigorose, alcune delle quali è probabile che si ripeteranno in futuro. Pertanto, ciò implica sia la chiusura completa delle sale di casinò che limitazioni per i visitatori. Un altro punto degno di nota per gli appassionati di gambling in Italia è la limitazione delle transazioni in contanti fino a 1.000 euro a seguito della legge italiana antiriciclaggio. La nicchia del gioco d'azzardo online, scoperta molto tempo fa, è, quindi, diventata ancora più attraente delle buone vecchie case da gioco a terra. Un numero crescente di giocatori sta ora godendo dei vantaggi dei casinò online.

Ogni casinò online in Italia richiede una licenza. La licenza garantisce ai giocatori il perseguimento penale dell'operatore in caso di violazione delle condizioni di fair play. Inoltre, puoi scegliere il metodo di pagamento, che praticamente include sempre la criptovaluta. E infine la ciliegina sulla torta: bonus, promozioni e programmi fedeltà. Se desideri trovare qualcosa di valore tra tutti i casinò, la tua ricerca si ferma a l'ORDB Private Club, che è attualmente disponibile a costo zero.

Ci sono molti dei migliori casinò online ed hanno qualcosa di speciale. Le recensioni possono fornire una quantità considerevole di preziose informazioni. Ma dare loro un senso è può essere una grande sfida perché è necessario separare le semplici emozioni e le brutte esperienze da punti di vista utili. Sulla base dell'esperienza personale dei giocatori e delle recensioni su ORDB, Reddit, Quora, TrustPilot e AskGamblers, abbiamo elaborato una classifica dei 10 migliori siti di gioco d'azzardo online. I ricercatori hanno considerato tutti i fattori rilevanti: la gamma di giochi in portafoglio, le promozioni, l'entità del montepremi, l'usabilità, la qualità dell'assistenza clienti, i programmi fedeltà e la velocità di prelievo.

Stake — Il miglio per un enorme montepremi 7BitCasino — Il miglio per una vasta gamma di giochi BitStarz — Il meglio per la raccolta di slot CloudBet — Il miglio nel complesso mBit — Il miglio per il pacchetto di benvenuto Bets.io — Il meglio per il daily cashback WildCasino — Il miglio per il bonus sul deposito di criptovalute Lucky Tiger— Il miglio per le missioni quotidiane Rich Palms — Il meglio per bonus esclusivi RedDogCasino.com — Il meglio per la raccolta di giochi in tempo reale

Vale anche la pena notare che la classifica include solo casinò online affidabili con una forte reputazione. Inoltre, viene posta ulteriore enfasi su un'altra caratteristica preziosa per i giocatori. L'elenco include solo i migliori casinò online con pagamenti veloci. In tutti i siti di questa guida il tempo medio di ritiro è di 48 ore e non supera i 5 giorni.

In aggiunta, alcune di queste piattaforme sono in cima alle liste dei migliori casinò online nelle seguenti regioni:

Il meglio per USA 🇺🇸 Il migliore per l’UK 🇬🇧 Il meglio per CA 🇨🇦 Il meglio per l'UE 🇪🇺 Lucky Tiger 🥇 Bets.io 🥇 Stake 🥇 CloudBet 🥇

10 migliori casinò online in Italia che offrono una grande lobby di gioco e generose promo

#1 Stake — Il miglio per un enorme montepremi

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Pragmatic Play, Evolution, Hacksaw Gaming, Nolimit City;

Bonus esclusivo: 10% Rakeback Using Code 'GET10BACKBONUS'

Uno dei motivi per cui Stake ha guadagnato popolarità sono le promozioni regolari. Ce ne sono un sacco e variano da bonus regolari a giveaways settimanali 50.000,00 suddivisi tra 10 giocatori, Pragmatic Drops&Wins giocando ai giochi specificati in un elenco specifico. Ogni settimana il casinò mette a disposizione i giochi con montepremi da $10.000 a $20.000. Il servizio offre attivamente l'adesione al programma VIP, che fornisce ancora più bonus per quasi ogni azione.

Questo è un progetto molto popolare che è in continua crescita. Attualmente, è entrato nel mercato di gambling degli Stati Uniti, avendo lanciato la versione statunitense con quasi tutti i suoi vantaggi e privilegi disponibili. Una delle sue caratteristiche principali è che depositi e prelievi sono disponibili solo in criptovalute. Quindi i pagamenti sono anonimi e sicuri. Per coloro che stanno ancora lottando per effettuare transazioni in criptovaluta, c'è una sezione del blog. Gli autori della sezione hanno descritto attentamente tutti i passaggi della registrazione, inclusi suggerimenti su quale criptovaluta è preferibile per rendere transazioni e quali hot wallet è meglio collegare. C'è anche un'opzione per acquistare criptovalute sul sito via Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e MasterCard. Gli utenti notano che il prelievo è veloce e il deposito è facile da creare.

Quando si tratta di giochi, ci sono migliaia di preferiti di tutti i tempi, slot per giocare, live tables e game shows. Il casinò organizza anche i suoi concorsi speciali basati sui migliori giochi come Push Gaming o Playtech. Sono presenti anche Blackjack classico, Baccarat, Roulette ed altri. I giocatori esperti affermano che vale davvero la pena provare Stake Originals.

Questa non è la prima volta che questo casinò online è in cima alla lista dei migliori siti di gioco crittografici. I giocatori elogiano questo sito per il suo fantastico programma VIP e la scelta delle criptovalute supportate.

L'immagine che otteniamo riassumendo i punti salienti:

- Una grande varietà di giochi;

- Tornei a cadenza regolare;

- Una pletora di promozioni;

- Registrazione facile e veloce;

- Prelievi istantanei.

#2 7BitCasino — Il miglio per una vasta gamma di giochi

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Pragmatic, BetSoft, NetEnt, Endorphina, Microgaming;

Bonus esclusivo: 100% Welcome Bonus + 100 FREE SPINS

7Bit Casino offre alcuni dei bonus di benvenuto più generosi Bonus del 100% + 100 giri gratuiti. I nuovi giocatori hanno diritto ai bonus di 5BTC e 100 giri gratuiti per quattro depositi. Non è qui che finisce la generosità, in realtà, i giocatori d'azzardo non smettono mai di ricevere bonus. Ci sarà sempre un cashback o un bonus di ricarica per te. Il casinò online propone di diversi tornei come Joker Race, Weekly o Lucky che aggiungono ancora più divertimento all'intrattenimento senza fine.

E, ultimo ma non meno importante, il casinò BTC vanta il portafoglio di giochi più solido. Il numero di oltre 7000 giochi BTC è in grado di soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Troverai online Jackpot e Bitcoin slots come Mega Moolah, Johnny Cash, Elvis Frog in Vegas, Wild Spin; Leone furioso. Hanno anche giochi da tavolo con Bitcoin, video poker e BTC giochi live con croupier. I giochi più popolari sono Blackjack, Baccarat, Keno e Roulette, che hanno trovato il loro pubblico fedele in Italia.

I principali colpi di scena del casinò sono:

Pacchetto di benvenuto generoso

Molti tornei

Sono disponibili oltre 7000 giochi BTC

#3 BitStarz — Il meglio per la raccolta di slot

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Platipus, Pragmatic Play, BGaming, Belatra Games, Amatic;

Bonus esclusivo: Welcome Bonus Double Deposit + 180 FREE SPINS

BitStarz Casino è stato lanciato nel 2014 e desiderava decisamente distinguersi dagli altri migliori casinò online sottolineando la popolarità del bitcoin, facendo riferimento alle monete parte del nome nel titolo. Dalle recensioni, sembra che BitStarz Casino abbia una buona reputazione nel settore e, del resto, con i giocatori d'azzardo in generale. Alcuni esperti lo considerano il miglior casinò bitcoin grazie alla varietà di giochi. Il sito di gambling sta avendo successo in questo campo. Con circa 2.000 giochi nella sua collezione, BitStarz offre slot, giochi bitcoin, giochi da tavolo e casinò live. BitStarz è comunemente riconosciuto come il "Re delle slot" grazie alla sua enorme libreria di slot, la maggior parte delle quali puoi giocare con le criptovalute.

Gli appassionati di criptovalute apprezzeranno il bonus disponibile in bitcoin e la pletora di giochi crypto. Essendo un casinò ibrido, offre ai giocatori la possibilità di gestire transazioni sia in criptovaluta che in normale valuta fiat. La piattaforma accetta diversi metodi di pagamento, come Visa, MasterCard e JCB. C'è anche un'opzione per acquistare criptovalute sul sito.

Il generoso pacchetto di benvenuto mette a disposizione un doppio deposito e giri gratuiti come bonus

Il casinò è considerato uno dei più affidabili e attendibile. Collabora con SoftSwiss, una piattaforma software di gioco specializzata nella protezione dalle frodi e fair games.

Per cosa è degno di nota questo casinò online con soldi veri:

Diversi metodi di pagamento;

Raccolta di slot;

Affidabilità;

Bel pacchetto di benvenuto.

#4 CloudBet — Il miglio nel complesso

Licenza: Montenegro e Curacao eGaming

Migliori fornitori di giochi: Microgaming, Betsoft, NetEnt

Bonus esclusivo: 100% Welcome Bonus Up to 5 BTC

Questo casinò online e sito di scommesse crittografiche offre non solo un bonus di benvenuto, ma supporta anche i giocatori regolari dando loro accesso a vantaggi aggiuntivi:

- Processo di prelievo semplificato

- Bonus aumentati

- Gestori personali e supporto esclusivo

- Eventi speciali e regali

Il casinò crittografico rende più redditizio per i giocatori scommettere: ogni giorno offre diversi tipi di promozioni. Ad esempio, se depositi giovedì, un bonus sul deposito del 50% può portare fino a 50 mBTC. Il supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via e-mail, live chat e social network, il che è molto conveniente. Il sito ha un utile blog in cui puoi goderti una vasta gamma di materiali, dalle guide di gioco alle ultime notizie dal mondo delle criptovalute.

Oltre ad offrire slot online e 50 tavoli in modalità live, i giocatori sono invitati a esplorare una selezione di diversi giochi da casinò come video poker, giochi con jackpot ed altri. E un'altra cosa da dire è che era già stato notato nella classifica dei migliori casinò crittografici per le sue promozioni.

Principali vantaggi:

Promozioni giornaliere inclusi bonus di deposito;

Assistenza clienti tempestiva tramite live chat ed e-mail;

Il programma fedeltà per i giocatori regolari

#5 mBit — Il miglio per il pacchetto di benvenuto

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: BGaming, Booming Games, Betsoft, Nolimit city, Belatra;

Bonus esclusivo: Welcome Bonus Up to 5 BTC + 300 FREE SPINS

Qui troverai oltre 2000 giochi da casinò online inclusi giochi in modalità live. Il casinò mBit gestisce il quiz Bitty ed i tornei di slot in races fornendo un enorme montepremi fino a 6 mBTC e 60 giri gratuiti ogni tre ore. Il pacchetto di benvenuto è una parte sorprendentemente impressionante. La cosa bella è che i giocatori hanno la possibilità di ottenere un bonus deposito del 110% fino a 1 BTC e 300 giri gratis o di raggiungere solo fino a 1000 giri gratis. La prossima volta scelgono tra un secondo bonus deposito del 50% fino a 2,5 BTC e giri gratuiti fino a 300. Poi arriva il terzo bonus deposito del 75% che offre fino a 500 giri gratuiti o fino a 1,5 BTC.

Puoi ottenere premi giornalieri in cambio di depositi e ricevere bonus di ricarica regolari ogni lunedì.

Mbit ha recentemente ampliato il numero di criptovalute disponibili. Quindi, oltre a Bitcoin ed Etherium, puoi usare LTC, DOGE e USDT.

Nella lobby di gioco ci sono molte slot, roulette, blackjack, poker, video poker, baccarat e altre attività di gioco d'azzardo. Non troverai una categoria speciale con le risposte alle domande frequenti. Questo può essere uno svantaggio per i nuovi arrivati ​​perché alcuni di quelli sono abituati a cercare informazioni nella pagina delle FAQ. Ma questo è in parte compensato da una comoda finestra di chat, dove è possibile porre una domanda al supporto tecnico in qualsiasi momento.

Caratteristiche principali che puoi verificare quando provi il gioco d'azzardo online reale con MBit:

Oltre 2000 slot machine in libreria;

Un eccellente sistema di bonus;

Pagamenti istantanei;

Servizio clienti tempestivo;

Sito intuitivo;

#6 Bets.io — Il meglio per il daily cashback

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: 5 MenGaming, Absolute Live Gaming, Belaltra Games, Amatic, BetSoft;

Bonus esclusivo: Daily CashBack Up to 20%

Tra i programmi bonus, il cashback gioca un ruolo considerevole. È bello giocare ai giochi di casinò online e ottenere qualcosa in cambio. Questo casinò online offre un cashback giornaliero fino al 20%, il che è un vero gioco da ragazzi. In caso di un deposito di 20 USDT e una perdita di 20 USDT o più in un giorno, i giocatori ottengono dal 10 al 20% sul loro saldo.

I giocatori hanno l'opportunità di provare la maggior parte dei giochi da casinò online gratis senza depositare soldi veri. Le slot sono in assoluto il gioco più amato dai giocatori italiani. Sono presenti nelle forme di Slot Frutta Classica e Jackpot Progressivi. Di solito, Blackjack, Roulette, Baccarat o Poker sono un must in ogni casinò online italiano. Ma è sempre fantastico aggiornare l'esperienza di gioco con una parte di queste popolari opzioni di gioco. La collezione di casinò conta oltre 300 slot Bitcoin, 150 titoli di giochi da tavolo e oltre 90 titoli di altri giochi meno popolari ma interessanti come Mines, Bitcoin Craps, Dice, Aviator, Scratch e Keno.

Questo casinò online offre ai giocatori quanto segue:

Cashback giornaliero fino al 20%;

Giochi gratuiti senza scommesse;

Grande varietà di slot Bitcoin.

#7 WildCasino — Il miglio per il bonus sul deposito di criptovalute

Licenza: Panama Gaming Commission

Migliori fornitori di giochi: Nucleus Gaming, Betsoft

Bonus esclusivo: $5000 Welcome Bonus

Bonus di benvenuto di $ 5.000;

Bonus di deposito di $ 9.000 in criptovalute;

Giochi con croupier in modalità live;

Metodi di deposito e prelievo: Visa, Mastercard, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dash, Ecopayz, Entropay, Moneygram, Assegni e Bonifico Bancario;

Alcuni slot interessanti e meno conosciuti;

Pagamento extra veloce.

#8 LuckyTiger — Il miglio per le missioni quotidiane

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Realtime Gaming, VIG;

Bonus esclusivo: 260% Welcome bonus + 100% Cashaback

Missioni dal lunedì alla domenica con bonus fino al 200% e giri gratuiti;

3 bonus di benvenuto fino a $3.000;

Opzioni di rimborso fino al 100%;

Assistenza clienti via telefono ed e-mail;

Metodo di pagamento Bitcoin, Mastercard, Bonifico Bancario, Visa.

#9 Rich Palms — Il meglio per bonus esclusivi

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Real Time Gaming

Generosi primi 3 bonus di deposito;

Bonus speciali inclusi regali cashback e promozioni per le vacanze;

Supporto via mail e telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Programma VIP Club.

#10 RedDogCasino — Il meglio per la raccolta di giochi in tempo reale

Licenza: Curacao eGaming;

Migliori fornitori di giochi: Real Time Gaming

Bonus esclusivo: Welcome bonus 225% up to €12250

Bonus di benvenuto del 225%;

Bonus giornalieri;

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via e-mail, live chay e telefono;

Giochi con una grafica eccellente;

Pagamento extra veloce.

Disclaimer

Tieni presente che tutti i siti di attività di gioco d'azzardo e le guide possono essere utilizzati solo da persone di età superiore ai 18 anni.

Tieni inoltre presente che i siti di casinò sopra menzionati potrebbero non essere accessibili nella tua area. Per favore, considera di controllare le leggi locali per assicurarti che il gioco d'azzardo online sia disponibile e legale nel luogo in cui vivi.

Esplora queste risorse per informazioni gratuite sul trattamento della dipendenza dal gioco: