Disabili e over 60, dalla Città 135.000 euro per sostenere progetti di attività sportive e tempo libero

È stato recentemente approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici in favore di Associazioni, Comitati e Organismi no profit che realizzano attività di promozione sportiva che vedano prevalentemente il coinvolgimento di soggetti disabili e/o over 60. Le domande dovranno pervenire entro il 10 novembre 2022.

“Al riguardo – dichiara l’assessore Carretta – la Città ha deciso di raddoppiare lo stanziamento degli anni passati per andare incontro a quanti più soggetti possibili, in un momento di grande difficoltà economica e tenuta sociale. Questo intervento ha infatti l’importante finalità di promuovere e incentivare l’attività fisica, sani stili di vita e a combattere la sedentarietà dando maggior rilievo agli aspetti aggregativi, di inclusione e di socializzazione rispetto a quelli puramente sportivi”.

Gli interventi per i quali è possibile chiedere il contributo devono essersi svolti o si svolgeranno nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2022. I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre le ore 10:00 del 10 novembre 2022, utilizzando l'apposita modulistica che si può scaricare dal sito: http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/bandi-avvisi/avviso-per-la-presentazione-di-domande-di-contribu-2.shtml