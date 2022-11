Cosa fare in inverno a Roma in coppia?

La magia della città eterna

Roma è senza dubbio una delle città più suggestive al mondo. La città eterna ha talmente tanto da offrire a chi decide di visitarla che al momento di andare via lascia sempre la sensazione di non aver visto abbastanza.

Per trascorrere un week end romantico, sono davvero tante le opzioni disponibili. In questo articolo andremo a scoprire alcune delle più interessanti.

Passeggiata in carrozza per il centro storico

La carrozza è di per sé uno dei mezzi di trasporto romantici per antonomasia. Passeggiare per le vie del centro storico insieme alla nostra dolce metà è senza dubbio uno dei più bei regali che potremo fare al nostro partner. Oltre tutto, la magia dell’atmosfera è amplificata dalle luci e dagli addobbi natalizi degli edifici e delle vetrine dei negozi.

Cene in ristoranti romantici

Cenare in un luogo raccolto, davanti ad alcuni dei piatti tipici più rappresentativi della cultura culinaria romana è un’altra idea molto carina per chi vuole organizzare qualcosa di romantico. L’ultimo dell’anno è forse uno dei migliori momenti per cenare in uno dei Ristoranti Capodanno Roma più “in”. A seguire potremo decidere se trascorrere la nottata in un locale dove ballare fino all’alba o farsi coccolare in un centro benessere in compagnia del nostro partner.

Pattinare sul ghiaccio

Abbiamo in mente le scene dei film americani dove i due innamorati cercano di non cadere mentre scivolano sul ghiaccio? Ebbene, la stessa atmosfera si può trovare anche nella Capitale. La pista più bella si trova di fianco a Castel Sant’Angelo, una zona piuttosto centrale, in una cornice storica molto suggestiva.

Andare al Teatro dell’Opera

Siamo amanti della lirica, o comunque desideriamo trascorrere una serata di classe lasciandoci trasportare sulle note dei pezzi della musica classica più celebri? Un’esperienza quasi mistica ci aspetta al Teatro dell’Opera.

In barca a Villa Borghese

Il polmone verde della città è bello durante tutti i periodi dell’anno. Esso ospita musei, spettacoli, bellezze architettoniche, giardini esclusivi. Lasciamoci trasportare dalle languide acque del laghetto, remando dolcemente in compagnia dei cigni.

Visitare i mercatini di Natale

Artisti di strada, bancarelle, luci colorate e tantissimi articoli interessanti: tutto questo potremo aspettarci dai mercatini di Natale nella capitale. Il più importante si tiene nella bellissima Piazza Navona. Per contrastare le temperature fredde, gustiamoci una bella tazza di cioccolata calda o di caldarroste.

Passeggiata per i fori imperiali

Visitare i fori imperiali di Roma, soprattutto di sera, ci apre la porta su un mondo del passato, il cui fascino viene accentuato dalle luci che sembrano far riemergere la magia e lo splendore della città che non c’è più.

Cenare sul tram jazz

Un tram che percorre le vie della città, dove gustare una cena romantica a lume di candela, il tutto arricchito da uno spettacolo musicale dal vivo. Un’idea perfetta per chi non si accontenta delle cose scontate ed ha voglia di sorprendere!