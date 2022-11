Parco della Salute: in attesa della nomina del commissario, dall'Anac ok al gruppo di lavoro

Prosegue il lavoro tecnico e politico sul progetto del Parco della Salute di Torino. Dopo l’incontro a Roma della scorsa settimana tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il neo ministro della Salute Schillaci per evidenziare al governo l’importanza di nominare un commissario straordinario che possa garantire la realizzazione dell’opera in questo momento di generale complessità dovuta ai forti rincari, oggi l’Anac ha dato l’atteso via libera ad un nuovo componente del gruppo di lavoro di cui fanno parte Città della Salute, Regione, Comune di Torino, Università, Politecnico e Ires. Si tratta in particolare del delegato dal Comune di Torino che sostituisce il precedente rappresentante andato recentemente in pensione.