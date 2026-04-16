Mirafiori Sud, anche “La Piazza” accende il dibattito sulla guardia medica

Da qualche giorno è salito il malcontento tra i cittadini di Mirafiori Sud per il trasferimento del servizio di guardia medica, che dalla sede di via Farinelli è stato trasferito in via Gorizia. La notizia è stata data nel mese di marzo nel corso di una commissione in circoscrizione, alla presenza del dottor De Luca Direttore del Distretto Sud-Ovest dell’Asl di Torino e di tutti i Consiglieri della circoscrizione.

Da allora è iniziato - con ritardo - un susseguirsi di interpellanze e comunicati da parte di varie forze politiche, che evidentemente iniziano a posizionarsi in vista delle prossime elezioni. "Noi de La Piazza - spiega il consigliere della Circoscrizione 2, Luca Galeasso -, da tempi non sospetti cerchiamo di portare l’attenzione sul tema della sanità territoriale e della sua organizzazione, nel timore - e quest’ultima notizia va proprio in questa direzione - che il modello della case e degli ospedali di comunità non porti nessun reale miglioramento della qualità del servizio per il nostro territorio. I proclami ed i progetti fatti sulla carta non corrispondono a quanto sta avvenendo nella realtà, in una situazione di carenza di medici, infermieri e risorse che non permettono di migliorare l’organizzazione della sanità e migliorare il servizio pubblico".

Questo trasferimento sarà davvero una scelta temporanea come dichiarato dall’Asl nel corso della Commissione? Quando e con quali servizi sarà attivata la casa di comunità di Via Farinelli? "Stanchi di sentire parole a giochi ormai fatti su queste e altre domande - conclude -, continueremo a chiedere un confronto diretto con i cittadini e i loro rappresentanti".