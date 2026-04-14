Collegno, per i bimbi vietato ammalarsi nel weekend: sospesa guardia medica pediatrica

Rimpallo di responsabilità tra AslTo3 e Regione Piemonte, con lo stesso amaro risultato: dal 4 aprile scorso, il sabato e nei giorni prefestivi, è stato sospesa la guardia medica pediatrica PAPT presso Villa Rosa a Collegno. A sollevare la problematica la capogruppo del M5S Sarah Disabato, che ha presentato un'interrogazione.

"Mancato finanziamento regionale"

Durante le vacanze pasquali i collegnesi, così come i residenti dei dintorni, hanno scoperto che il servizio è attivo solamente da lunedì a venerdì. Ma quale sono i motivi dello stop? "Il mancato finanziamento regionale” si legge in una nota diffusa negli scorsi giorni. Dal 4 aprile scorso sono infatti stati riorganizzati i servizi dei punti di assistenza pediatrica del sabato mattina nei Distretti di Venaria, Collegno, Orbassano, Pinerolo e Susa.

Una riduzione, ha spiegato nella risposta scritta l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, "inserita nel quadro degli accordi contrattuali vigenti tra Servizio sanitario nazionale e pediatri di libera scelta, cui AslTo3 e Regione Piemonte sono tenute ad attenersi". E così nel weekend e nei giorni festivi i bimbi ammalati di Collegno possono rivolgersi o al servizio di Continuità Assistenziale oppure ai Pronto Soccorso degli ospedali.

