La Loggia senza pediatra da un anno: bimbi malati costretti ad andare a Vinovo

Da un anno La Loggia è senza pediatria fisso e al momento la Regione non ha ancora trovato una soluzione. La vicenda è nota ed antica: a fine aprile 2025 Auxilia Foco è andata in pensione. Il primo bando per trovare un sostituto è andato deserto: ad oggi quindi i piccoli pazienti nella fascia zero-6 si trovano costretti ad andare a Vinovo.

La situazione

Un problema nuovamente denunciato a Palazzo Lascaris dalla consigliera regionale del Pd Laura Pompeo, che ha presentato una nuova interrogazione alla Giunta per chiedere tempi certi sull’attivazione del servizio. “La carenza pediatrica nell’ambito territoriale di Moncalieri -ha detto - è nota da tempo e, dopo il pensionamento della dottoressa, oltre 300 bambini di La Loggia sono stati assegnati a un pediatra che può garantire la presenza in paese una sola volta alla settimana".

"Obbligo di aprire un ambulatorio"

A confermare il deficit di medici per i bimbi nell'area anche dall'Asl To5, che ha indicato l’obbligo di aprire un ambulatorio nel Comune di La Loggia. "Nonostante queste disposizioni, - chiarisce Pompeo - non è stato fatto nulla. Voglio che l’Assessore Riboldi indichi con precisione quando verrà finalmente aperto l’ambulatorio pediatrico a La Loggia, adempiendo agli obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali" ha concluso la dem.







