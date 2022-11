I ragazzi torinesi diventa giurati dei migliori film allo Young Audience Award

Il Museo Nazionale del Cinema partecipa anche quest’anno allo Young Audience Award promosso dallo European Film Academy: la grande giuria europea di ragazzi e ragazze di età compresa fra i 12 e 14 anni che decreterà domenica 13 novembre il Miglior Film Europeo 2022 per ragazzi. La partecipazione è gratuita e riservata a partecipanti selezionati.

L'edizione 2022 coinvolge in contemporanea, giovanissimi giurati in oltre 35 Nazioni europee . Una straordinaria opportunità per essere protagonisti di un grande evento cinematografico internazionale. La cerimonia di premiazione sarà visibile a tutti domenica 13 novembre dalle 19.00 alle 19.45 sul sito dello Young Audience Award , in diretta dalla Germania.

CINEMA MASSIMO – TORINO | Domenica 13 Novembre 2022 ore 9-18

La giovanissima giuria di Torino si riunirà al Cinema Massimo per trascorrere un’intera giornata insieme dedicata al cinema. Durante l’evento, ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni si riuniranno per vedere i 3 film in concorso, discuterne con ospiti, registi ed esperti cinematografici, votare insieme alle altre giurie di tutta Europa, e decretare così il vincitore.