Olio CBD: cos’è e dove acquistarlo

CBD è l'acronimo usato per indicare il cannabidiolo, ossia una sostanza estratta dalla pianta di canapa che, contrariamente all'altrettanto noto THC (tetraidrocannabinolo) non solo non è psicoattiva, ma genera effetti straordinariamente benefici nell'organismo.

Trattandosi quindi di una sostanza perfettamente legale, è possibile acquistare il CBD in diversi formati, come per esempio: cristalli, caramelle, capsule, creme e perfino prodotti a base di CBD specifici per gli animali. In questo articolo, tuttavia, ci concentreremo su un prodotto in particolare, estremamente apprezzato sia per la sua facilità di applicazione, sia per le sue numerose modalità d'impiego: l'olio di CBD.

Tra tutti i formati in cui è possibile trovare il CBD, quello dell'olio rientra infatti tra i più richiesti e apprezzati e il motivo è da attribuire ai suoi straordinari poteri lenitivi, in grado di fornire un valido contributo nella cura di malattie anche gravi. Andiamo quindi a scoprire insieme quali sono le caratteristiche dell'olio di CBD e tutti i vantaggi che può portare alla tua salute.

Origini e proprietà dell'olio di CBD

Come ti abbiamo già anticipato, l'olio di CBD è una sostanza che viene originariamente ricavata dalla pianta di canapa, per poi essere diluita con estratti vegetali. Una volta assunto dall'organismo, si lega ai recettori CB2, che si trovano nelle cellule del sistema immunitario e all'interno del sistema nervoso centrale.

Stimolate dalla sostanza, queste cellule inducono a loro volta una reazione del sistema immunitario, favorendo così un effetto antinfiammatorio e analgesico, accompagnato da una serie di conseguenze positive per il corpo e la mente.

Ciò spiega perché l'olio di CBD venga ormai largamente impiegato nella cura di numerosi disturbi e patologie. Questa sostanza funzione infatti come un ottimo medicamento generale, grazie alle sue proprietà:

• antinfiammatorie e antiossidanti;

• analgesiche;

• ansiolitiche e antipsicotiche;

• ottime contro i disturbi della pelle.

Tutto questo per merito del già citato legame che l'olio di CBD stringe con i recettori CB2, grazie al quale riesce a potenziare le reazioni immunitarie del nostro organismo, agendo al contempo anche sul tono dell'umore. Tra i principali impieghi di questa sostanza figurano infatti quelli relativi al campo psichiatrico, in quanto l'olio di CBD fornisce un massiccio contributo nella cura di gravi patologie come l'epilessia e le psicosi.

Ma non solo. Funzionando come un benefico sedativo naturale, riesce a indurre facilmente un piacevole senso di rilassamento, ottimo per curare gli stati d'ansia e gli attacchi di panico, ma anche sensazioni fisiche altamente sgradevoli come la nausea e il vomito. Analogamente, le sue proprietà analgesiche gli permettono di fornire un valido aiuto a tutti i pazienti preda di forti dolori fisici, come i malati oncologici o le persone affette dall'HIV. In casi come questi, infatti, l'olio di CBD può offrire un valido sostegno, donando un sollievo veloce e duraturo.

Va da sé, naturalmente che, per essere certi di ottenere tutti questi effetti benefici, occorre servirsi del miglior olio di CBD presente sul mercato: quello caratterizzato da un elevato grado di purezza ma, soprattutto, estratto e lavorato da veri professionisti del settore. La domanda è: dove trovarlo?

Dove acquistare il miglior olio di CBD online

Il mondo del mercato online pullula di e-commerce specializzati nella produzione e nella vendita di olio di CBD. Dato l'ampio ventaglio di scelta a tua disposizione, tuttavia, individuare gli store più affidabili può essere effettivamente difficile. Per venirti incontro, abbiamo quindi trovato e selezionato per te i quattro shop in grado di offrirti olio di CBD della migliore qualità.

1. Maria CBD Oil

Maria CBD Oil è un e-commerce specializzato nella produzione di olio di CBD Full Spectrum e Broad Spectrum, destinato tanto alle persone quanto ai loro animali domestici. L'olio che propone è di eccellente qualità, in quanto viene estratto da colture europee di canapa naturali e 100% biologiche. Ciò lo rende ancora più efficace nel procurare effetti benefici sull'organismo ma, soprattutto, l'olio di Maria viene lavorato attraverso un processo che provvede a eliminare tutti gli elementi inquinanti che ne danneggiano il colore naturale, al fine di mantenerlo di un puro e bellissimo color oro.

2. CBD VITAL

CBD VITAL è uno shop online specializzato nella vendita di prodotti estratti dalla pianta di canapa. Gli esperti che vi lavorano sono fermamente convinti che ogni persona dovrebbe essere in grado di autogestire il proprio stato di salute: un traguardo importante che può essere facilmente conseguito assumendo l'olio di CBD, a patto ovviamente che sia di qualità elevata.

Ecco perché i prodotti di CBD VITAL sono costantemente oggetto di analisi regolari volte ad accertarne la composizione e i livelli di purezza, attraverso test di laboratori indipendenti e specializzati, i cui risultati sono tranquillamente visionabili per ciascuno dei prodotti venduti.

3. CannaBe

Nato da un gruppo di professionisti del settore con uno spiccato interesse per la pianta di canapa, CannaBe è uno shop online specializzato in prodotti legali e sicuri, lavorati in Italia nel rispetto di rigidi standard di sicurezza. Esperienza, professionalità e trasparenza sono le tre qualità principali di questo e-commerce, che mira a offrire ai propri clienti il miglior olio di CBD: quello di provenienza italiana e arricchito da terpeni naturali che ne aumentano ulteriormente la qualità.

Le piante di canapa da cui viene estratto vengono coltivate senza additivi chimici, in maniera del tutto naturale e attraverso comprovati metodi artigianali. L'obiettivo di CannaBe è infatti quello di ottenere un olio il più puro e naturale possibile, in grado di assicurare all'organismo i massimi benefici.

4. JustBob

L'obiettivo principale di JustBob è quello di garantire ai propri clienti prodotti derivati dalla canapa migliore: quella oggetto di coltivazioni biologiche condotte all'interno di ambienti protetti e situati su tutto il territorio italiano. Questo è il motivo per cui lo shop s'impegna a garantire la tracciabilità e la certificazione di tutti i propri prodotti, incluso ovviamente l'olio di CBD.

Quest'ultimo proviene anch'esso da coltivazioni biologiche e certificate dove, una volta estratto, viene diluito con sostanze naturali e mescolato all'olio di cocco. L'obiettivo è infatti quello di offrire un preparato senza una particolare colorazione, ma caratterizzato da un gusto piacevole e mitigato, al fine di renderne l'assunzione ancora più dolce.

Olio di CBD: come usarlo e a cosa fare attenzione

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dell'olio di CBD è legata proprio alla sua grande facilità di assunzione: usarlo come rimedio naturale è infatti molto semplice, in quanto è sufficiente applicarne qualche goccia sotto la lingua.

Questo rappresenta infatti il modo più rapido ed efficace di ottenere benefici, poiché l'assunzione sub – linguale sfrutta i capillari per veicolare il cannabidiolo direttamente nel circolo sanguigno.

Per quanto riguarda invece il quantitativo esatto di gocce da assumere, una risposta precisa non esiste, poiché dipende tutto dal problema che si vuole curare e dalla persona oggetto del trattamento.

L'ideale sarebbe quello di partire da quantità basse, aumentando via via la dose fintanto che non si raggiunge il beneficio auspicato. Oltre a questa regola generale, ad ogni modo, è possibile calcolare la dose corretta basandosi su tre fattori fondamentali:

• potenza dell'olio: maggiore sarà la concentrazione della sostanza, ossia la percentuale indicata sulla confezione, minori saranno le gocce necessarie;

• peso corporeo: la dose varia anche in base al proprio peso corporeo. Per le persone minute basteranno infatti poche gocce; per quelle di corporatura massiccia, la dose dovrà invece essere aumentata;

• severità del disturbo da trattare: c'è differenza tra assumere l'olio di CBD per curare una lieve insonnia e prenderlo per scongiurare gli attacchi epilettici. A seconda della gravità del proprio disturbo, pertanto, il quantitativo di gocce andrà inevitabilmente diminuito o aumentato.

Proprio in virtù della grande individualità cui è soggetta l'assunzione dell'olio di CBD, occorre prestare attenzione anche all'insorgere di potenziali effetti collaterali. I più comuni riguardano: secchezza delle fauci, lievi vertigini e mal di testa, ma anche diarrea e cali della pressione sanguigna. Alcune persone hanno inoltre manifestato aumento o diminuzione dell'appetito, aumentando o perdendo peso a seconda dei casi.

In aggiunta a tutto questo, il CBD può interagire con gli altri farmaci che si stanno già assumendo, modificando il modo in cui vengono assorbiti dal fegato. In questi casi, pertanto, sarebbe meglio chiedere il parere del proprio medico curante, così da essere certi di assumere la sostanza nel modo corretto, traendone i migliori benefici.

Del resto, nonostante le sue origini sane e naturali, il CBD è pur sempre un elemento che agisce attivamente sul nostro organismo. E proprio per questo motivo è di fondamentale importanza ascoltare e comprendere le risposte del nostro corpo, così da somministrare la cura nel rispetto delle sue reali esigenze.