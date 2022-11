Appartamenti in vendita a Torino, un investimento che si acquisisce valore nel tempo

Le grandi città offrono grandi opportunità di investimento, soprattutto nel campo immobiliare, grazie a proposte di ogni tipo e per ogni esigenza. Roma, Milano, Napoli, Torino e Venezia sono tra le province con maggior richiesta di case, appartamenti e residenze storiche, di prestigio o collocate in zone strategiche della città.

Un mercato che continua a crescere, in particolare quello relativo agli appartamenti di lusso in vendita a Torino, città dal patrimonio storico-artistico straordinario, dalla più bella posizione naturale al mondo.

Notoriamente nota come città esoterica, il contesto di Torino è unico, grazie all’impatto panoramico che regala all’orizzonte lo scenario delle Alpi, dove si estendono le colline così vicine al centro, unito a un contesto urbano caratterizzato da ville raffinato. Per non parlare del suo corso d’acqua più famoso, il fiume Po, che scorre attraverso la città.

Torino, una città ricca e all'avanguardia

Questo e molto altro, rendono Torino indiscutibilmente ricca di fascino. Una ricchezza che incorona Torino capitale italiana dell’auto, grazie un lungo capitale storico e notevole patrimonio artistico, che non è da meno rispetto alle altre città italiane.

Per capire i motivi per cui il mercato immobiliare funziona ed è in continua crescita, basta addentrarsi all’interno della città di Torino, quindi come dimenticare il Museo Egizio, tra i più importanti del mondo, o la Sacra Sindone, una delle reliquie più preziose della cristianità, la famosa Mole Antonelliana che domina il panorama cittadino e ospita il Museo Nazionale del Cinema e il Museo dell’Automobile. Splendida la Reggia della Venaria Reale, un complesso architettonico di estremo fascino, riconosciuta dall’Unesco sito Patrimonio dell’Umanità insieme alle altre Residenze Reali dei Savoia.

Ed ancora, da Palazzo Reale e dal Palazzo Carignano di Torino alla Palazzina di caccia di Stupinigi, dal Castello reale di Racconigi al Palazzo Madama: il percorso di visita delle Residenze Reali dei Savoia inizia, infatti, nella città di Torino per terminare nel territorio circostante.

Appartamenti in vendita a Torino: prestigio e ricercatezza

A tutto questo patrimonio artistico culturale si aggiungono case e ville di lusso, che animano il mercato immobiliare delle opportunità in vendita a Torino, attraverso una rete globale di professionisti nel settore immobiliare che è in grado di far incontrare perfettamente domanda e offerta, esaudendo il sogno di una casa perfetta a chi ne è alla ricerca.

Prezzo al metro quadro degli immobili a Torino

Il mercato immobiliare a Torino funziona molto bene e a dispetto di quanto si possa pensare si attesta a livelli inferiori rispetto ad altre grandi città come Milano, Roma e Bologna. Quanto costano, dunque, le case a Torino nel 2021? I dati del 2021 parlano di un prezzo medio di circa 1.850 € al metro quadro (dato OMI). Una netta differenza rispetto a Milano, dove la media è di circa 4.400 €/m², mentre a Bologna è intorno ai 3.100 €/m². Il dato torinese è piuttosto eloquente.

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, rispetto al primo trimestre 2020 il numero di immobili acquistati ha fatto segnare quasi un + 30% (dato Agenzia delle Entrate). Nel 2021, invece, si è registrato a Torino un aumento intorno al 2% del prezzo medio degli immobili in vendita rispetto al 2020. Un indicatore positivo di ripresa del mercato immobiliare, dovuto anche all'evoluzione urbana che ha interessato la città nel periodo post pandemia, conferendo un valore maggiore agli investimenti immobiliari.

Dove comprare casa a Torino

Dove comprare casa a Torino, in base alle diverse strategie di investimento immobiliare. Esistono, infatti, zone più o meno strategiche, convenienti o di prestigio, grazie un ampio portfolio di proposte e opportunità.

Coloro che stanno pensando di investire in un immobile a Torino e di metterlo a reddito attraverso l’affitto, devi considerare alcuni fattori: oltre al prezzo e al taglio dell’appartamento, a fare la differenza sono le prospettive immobiliari e di sviluppo del quartiere in cui l’immobile è ubicato, ma anche le aspettative e le esigenze di chi lo prenderà in affitto.

Non è semplice, perché per cogliere un'interessante opportunità di investimento e prendere una decisione consapevole e ponderata è importante conoscere a fondo il mercato immobiliare torinese. Per questa ragione il supporto di veri professionisti immobiliari può essere decisivo per gestire tutte le fasi di una compravendita.