Backstage. Oltre lo sbarco c'è di più: rivedi la puntata (Video)

Oltre lo sbarco c'è di più. Il governo italiano nega lo sbarco ai migranti della Ocean Viking che fa rotta su un porto francese. Si crea un caso diplomatico Italia-Francia ma si torna anche a discutere di come l'Europa debba gestire la questione. Vogliamo riflettere sul passo successivo: oltre lo sbarco cosa c'è per queste persone e cosa c'è per chi li accoglie? Maggiori i problemi o le opportunità? Come sempre ne riflettiamo con protagonisti del nostro territorio e riferendoci alla nostra realtà

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Nadia Conticelli (Capogruppo PD Consiglio Comunale Torino), Giovanni Crosetto (Consigliere Comunale Torino di Fratelli d'Ialia), Pietro Di Lorenzo (Segretario Generale Torino SIAP - Sindacato di Polizia) e Lamine Sow (Responsabile Immigrazione CGIL Piemonte). In collegamento Anna Bono (Docente Storia e Istruzione dell'Africa).

