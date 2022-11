A Nichelino c'è tempo fino al 23 dicembre per richiedere il bonus affitti: come fare

In un momento delicato come questo è una misura che può fare comodo a molte famiglie per tirare avanti con meno problemi. È stato pubblicato il Bando Regionale per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2022 rivolto ai cittadini italiani o di uno Stato aderente all’U.E. o di Stati extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, residenti nei Comuni di Nichelino, Candiolo, Vinovo, Piobesi Torinese.

C'è tempo fino al 23 dicembre per presentare domanda

Coloro che vogliono richiedere il bonus affitti devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, con il canone regolarmente corrisposto e il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a Euro 6.000. Per ulteriori dettagli relativi ai requisiti di accesso si invita a consultare il Bando regionale.

Tutte le informazioni utili

Si informa la cittadinanza che la domanda può essere presentata fino al 23/12/2022 esclusivamente tramite SPID accedendo al seguente link: https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/sostegno-locazione-2022/?ambito=susoc

Per eventuali chiarimenti o laddove si necessiti di ausilio alla compilazione della domanda è possibile prendere appuntamento al numero 011 6819573 o inviando una mail a casa@comune.nichelino.to.it (Ufficio Casa). Oppure al numero 388 9848869 (attivo solo il venerdì dalle 9 alle 12) dell'Associazione Kairos.

Coloro che avessero necessità di supporto per l’attivazione dello SPID, oltre che per la compilazione della domanda FSL22, possono rivolgersi all’Associazione Kairos che sarà presente tutti i martedì fino al 31/12/2022 dalle 15 alle 18 presso lo sportello di Piazza Aldo Moro 50 a Nichelino.