Da Settimo a Ballando con le stelle: Fabrizio e Aurora della Abc Dance protagonisti su Rai Uno

Da Settimo Torinese alla rete principale della Rai, la cosiddetta "ammiraglia". E' un sogno che si realizza, quello di Fabrizio Barbero e Aurora Caprioglio, gli atleti della ABC dance di Settimo.



I due ragazzi saranno protagonisti della quarta puntata su Rai Uno del 26 novembre, quando prenderanno parte a ballando in the Road, all’interno di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Gli atleti sono stati scelti su circa 600 partecipanti alla selezione di Monza.



"Sono stati ospiti a Roma di recente con una bachata - spiega il direttore artistico di ABC Dance, specializzata soprattutto in danze caraibiche e agonistiche - e presto li vedremo all'opera su Rai Uno, alle 15. I ragazzi hanno un gran talento: speriamo possano fare passi avanti nella loro carriera, mentre noi cerchiamo di essere una scuola che cerca ragazzi che rappresentino le speranza del settore".



"La mia è una passione nata quando avevo 6 anni, proprio guardando Ballando con le stelle insieme a mia mamma. Ho iniziato in questa scuola, da piccolo", racconta Fabrizio. "Io invece ho seguito la passione di mia cugina, anche lei atleta di questa scuola", aggiunge Aurora.